شكرا لقرائتكم خبر عن القايدة تهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباجو والقائد الأعلى للقوات المسلحة بذكرى يوم الجمهورية لبلادها والان نبدء بالتفاصيل



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباجو الصديق اطراد التقدم والازدهار. تهنئة سمو ولي العهد كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباجو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كريستين كارلا كانجالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباجو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباجو الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كريستين كارلا كانجالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباجو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباجو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.