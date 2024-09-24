شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكثر من 3 آلاف فعالية بـ"تعليم مكة" احتفاءً باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - ممثلةً في مكاتب التعليم و1485 مدرسة بجميع مراحلها التعليمية - أكثر من ثلاثة آلاف فعالية متنوعة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق".

قد تهيأت المكاتب والمدارس لهذه المناسبة الوطنية بكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة، شارك فيها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 33 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية بفعاليات اليوم الوطني المتنوعة، التي تم إعدادها لهذه المناسبة الغالية، وتستمر لمدة أسبوع. برامج وأنشطة متنوعة وشملت الفعاليات المصاحبة للاحتفال عددًا من البرامج والأنشطة ومنها: فعالية تحية رفع العلم، فعالية حارتنا، وورش عمل فنية، ورحلات تعريفية، وفقرة صمم وابداع، ومعرض وطن يسكن القلوب، وجداريات وطن الشموخ، ومحاضرة بعنوان "وطننا المملكة نسيج واحد ومستقبل واعد"، وبطولة التعليم لكرة الطاولة وفعاليات أمن وأمان، وفعالية "هم ماضينا وحاضرنا"، وفعالية "عطائي لوطني".

