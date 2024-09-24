شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكثر من 3 آلاف فعالية بـ"تعليم مكة" احتفاءً باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - ممثلةً في مكاتب التعليم و1485 مدرسة بجميع مراحلها التعليمية - أكثر من ثلاثة آلاف فعالية متنوعة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق".
قد تهيأت المكاتب والمدارس لهذه المناسبة الوطنية بكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة، شارك فيها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 33 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية بفعاليات اليوم الوطني المتنوعة، التي تم إعدادها لهذه المناسبة الغالية، وتستمر لمدة أسبوع.
قد تهيأت المكاتب والمدارس لهذه المناسبة الوطنية بكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة، شارك فيها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 33 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية بفعاليات اليوم الوطني المتنوعة، التي تم إعدادها لهذه المناسبة الغالية، وتستمر لمدة أسبوع.