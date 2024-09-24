شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة للاحتفال باليوم الوطني 94 في ينبع والخفجي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة ينبع الصناعية أمس، عدة فعاليات مجتمعية في الميادين والشوارع، نظمتها الهيئة الملكية بينبع، بمشاركة واسعة من الأهالي ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وتضمنت الفعاليات أنشطة حيّة أقيمت على المسرح المفتوح بالواجهة البحرية لينبع على مدار 3 أيام، تضمنت العرضة السعودية، وألواناً من الفنون الشعبية لمختلف المناطق السعودية، إضافة إلى عروض الجوالة، والأزياء الوطنية، ومسيرة لفريق درّاجي ينبع بمشاركة 130 دراجاً نظموا جولة في أرجاء المدينة، مروراً بالمنطقة التاريخية بينبع البحر، إلى جانب عدة فعاليات مجتمعية للعائلات والأطفال أضفت أجواءً من البهجة التي امتزجت بالمشاعر الوطنية للحضور، تعبيراً عن الفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء.
وتضمن الحفل العديد من الفعاليات الوطنية والبرامج المتنوعة، كالعرضة السعودية، وركن مسيرة الملوك، وركن الجدارية للرسامين بطول 12 م، ومشاركة المنشدين، ومسابقات للأطفال، ونقش الحناء، والرسم على الوجه، وتوزيع الجوائز، وأركان الجهات الحكومية المشاركة، ومربط الصقور، والألعاب الهوائية للأطفال، كذلك إطلاق أكثر من 7000 بالون تحمل هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والكافيهات.
وتضمنت الفعاليات أنشطة حيّة أقيمت على المسرح المفتوح بالواجهة البحرية لينبع على مدار 3 أيام، تضمنت العرضة السعودية، وألواناً من الفنون الشعبية لمختلف المناطق السعودية، إضافة إلى عروض الجوالة، والأزياء الوطنية، ومسيرة لفريق درّاجي ينبع بمشاركة 130 دراجاً نظموا جولة في أرجاء المدينة، مروراً بالمنطقة التاريخية بينبع البحر، إلى جانب عدة فعاليات مجتمعية للعائلات والأطفال أضفت أجواءً من البهجة التي امتزجت بالمشاعر الوطنية للحضور، تعبيراً عن الفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء.
فعاليات الاحتفال بالخفجيكما نظمت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين، حزمة من الفعاليات والأركان المتنوعة، في الواجهة البحرية في محافظة الخفجي، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وتضمن الحفل العديد من الفعاليات الوطنية والبرامج المتنوعة، كالعرضة السعودية، وركن مسيرة الملوك، وركن الجدارية للرسامين بطول 12 م، ومشاركة المنشدين، ومسابقات للأطفال، ونقش الحناء، والرسم على الوجه، وتوزيع الجوائز، وأركان الجهات الحكومية المشاركة، ومربط الصقور، والألعاب الهوائية للأطفال، كذلك إطلاق أكثر من 7000 بالون تحمل هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والكافيهات.