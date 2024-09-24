شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جازان يحتفي باليوم الوطني 94 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق"، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، والمدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي. مظاهر الاحتفال وتضمن الحفل الذي اقيم بمدرسة "دار التوحيد" الابتدائية والمتوسطة بمدينة جيزان؛ عرضًا وثائقيًا لمنجزات تعليم جازان، شارك فيه الطالب عبدالله معافا الفائز بعددٍ من الجوائز مع منتخب المملكة في أولمبياد الروبوت العالمي، والطالبة غلا زيلع الحاصلة على الميدالية الذهبية في معرض ايتكس 2024، تأكيدًا على عزم الأجيال على رفع راية الوطن الغالي، إلى جانب قصيدة شعرية والعمل الفني "بكم نحلم ونحقق".



