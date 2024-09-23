السعودية | وكيل جامعة الأمير سطام للشؤون التعليمية: اليوم الوطني الـ 94 نماء وازدهار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الخرج

أوضح وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ دكتور مشاري بن عياد العصيمي أن الذكرى الرابعة والتسعون لتوحيد هذا الوطن العظيم تحل علينا، ونحن نشهد بفضل الله، ثم باهتمام حكومتنا الرشيدة الإنجازات والمشاريع المختلفة، التي تُجسّد النماء والازدهار، وتحكي جهود رجال أخلصوا لدينهم ومليكهم ووطنهم.

وأضاف لقد تفيأ هذا الوطن المعطاء طوال العقود الأمن والأمان بفضل الله ثم بتوحيد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- لأرجائه المترامية، تحت ظل حكمه القائم بشرع الله تعالى، الذي مشى عليه جميع أبناؤه الملوك، ونحن الآن بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ما يزال هذا الوطن يُغذّ السير في سبيل تحقيق الأهداف التي رسمت؛ للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وما زالت سواعد أبنائه وبناته تعمل بجد لرصف اللبِنات في صروح إنجازاته الكبيرة.

وبين المشاعر تغمرنا الفخر والسرور حين نرى مظاهر التقدم والنمو في المشاريع الوطنية الكبرى، ونلمس آثارها في الواقع، ويدعونا ذلك إلى المساهمة فيها والمحافظة عليها، حسب عمل كل مواطن منا سائلين الله أن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، وأن ويحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

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