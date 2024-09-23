شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | الأطراف الصناعية لم تعق "الحويكم" عن الاحتفال باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل



وشهدت الاحتفالات مشاركة فعالة من ذوي الإعاقة، الذين انخرطوا بكل حماس في الفعاليات المتنوعة التي نظمتها بلدية المحافظة على كورنيش دارين، وجرى تكريمهم تقديرًا لمشاركتهم المميزة.

ومن بين المشاركين البارزين، كان حسين حسن الحويكم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي عبر عن سعادته الغامرة بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.

دعم ذوي الإعاقة ورفع الحويكم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير

وقال الحويكم، الذي يستخدم أطرافًا صناعية منذ الصغر، إن الإعاقة لم تمنعه يومًا من ممارسة حياته بشكل طبيعي، ولا سيما ممارسة

وحث الجميع على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد صحية ونفسية كبيرة، مؤكدًا أن الإعاقة لا يجب أن تكون عائقًا أمام تحقيق الأهداف والطموحات.

احتفالات اليوم الوطني وشارك الحويكم، القادم من الأحساء في احتفالات القطيف، في سباق جري لمسافة 2000 متر، وأكمل المسافة ذهابًا وإيابًا بكل عزيمة وإصرار، وسط تشجيع كبير من الحضور.

وأعرب عن شكره لبلدية محافظة القطيف على التنظيم الرائع للفعاليات، وتكريمه على مشاركته المميزة. الدمام - شريف احمد - في مشهد يعكس روح التلاحم والوحدة الوطنية، احتفلت محافظة القطيف باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، إذ شارك الجميع، كبيرًا وصغيرًا، ذكرًا وأنثى، في هذه الفرحة الغامرة.وشهدت الاحتفالات مشاركة فعالة من ذوي الإعاقة، الذين انخرطوا بكل حماس في الفعاليات المتنوعة التي نظمتها بلدية المحافظة على كورنيش دارين، وجرى تكريمهم تقديرًا لمشاركتهم المميزة.ومن بين المشاركين البارزين، كان حسين حسن الحويكم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي عبر عن سعادته الغامرة بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.ورفع الحويكم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في كافة أنحاء المملكة، وبالاهتمام الخاص الذي يولونه بذوي الإعاقة.وقال الحويكم، الذي يستخدم أطرافًا صناعية منذ الصغر، إن الإعاقة لم تمنعه يومًا من ممارسة حياته بشكل طبيعي، ولا سيما ممارسة الرياضة ، إذ يواظب على رياضة المشي منذ 34 عامًا.وحث الجميع على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد صحية ونفسية كبيرة، مؤكدًا أن الإعاقة لا يجب أن تكون عائقًا أمام تحقيق الأهداف والطموحات.وشارك الحويكم، القادم من الأحساء في احتفالات القطيف، في سباق جري لمسافة 2000 متر، وأكمل المسافة ذهابًا وإيابًا بكل عزيمة وإصرار، وسط تشجيع كبير من الحضور.وأعرب عن شكره لبلدية محافظة القطيف على التنظيم الرائع للفعاليات، وتكريمه على مشاركته المميزة.