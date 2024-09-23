اللون الأخضر يُزيِّن المباني الحكومية والميادين في المدينة المنورة

شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يُزيِّن المباني الحكومية والميادين في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تزينت المرافق العامة والمباني الحكومية والخاصة والطرقات والميادين في المدينة المنورة باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
ووثقت هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس" مظاهر الإبهار الضوئي في المدينة المنورة، تعبيرًا عن الاحتفاء بيوم الوطن، وذلك بتزيين الشوارع العامة والمقار الحكومية بالأضواء الخضراء التي ترمز إلى النماء والعطاء المستمر لهذا الوطن، واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني كما رفرفت راية التوحيد في جميع أرجاء المنطقة ابتهاجًا وفرحًا بهذه المناسبة الوطنية.
ووثقت هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس" مظاهر الإبهار الضوئي في المدينة المنورة، تعبيرًا عن الاحتفاء بيوم الوطن، وذلك بتزيين الشوارع العامة والمقار الحكومية بالأضواء الخضراء التي ترمز إلى النماء والعطاء المستمر لهذا الوطن، واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني كما رفرفت راية التوحيد في جميع أرجاء المنطقة ابتهاجًا وفرحًا بهذه المناسبة الوطنية.