شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة البيانات شرط لربط الملف الصحي الموحد مع منصة ”نفيس“ والان نبدء بالتفاصيل



وقالت أنه مع ربط وتفعيل الملف الصحي الموحد فمن الممكن الاطلاع على البيانات الصحية للمراجع مثل فحوصاته المخبرية أو تقاريره الطبية وغيرها من البيانات وهذا لتسهيل متابعة حالته الصحية، والرفع من دقة التشخيص والتقليل من تكلفة طلبها.

ويُطلب من المستفيد مشاركة ملفه وبياناته من "صحتي" بكل سهولة، وستظهر كل بياناته في المستشفيات اللي راجعها وربطت مع نفيس، حيث تظهر مع الجهات المشاركة مع نفيس على الرابط أو عبر منصة صحتي https://naphies-partners.sehhaty.sa.

الملف الصحي نشرت ”الصحة“ في موقعها معلومات عن الملف الصحي هي:

تمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة العربية

ويُعد الملف الصحي الموحد إحدى المحاور الأساسية التي تعتمد عليها آلية تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، والمنشآت الطبية.

وتؤدي الملفات الصحية دورًا مهمًا في حفظ معلومات المريض كافة، مثل الفحوصات، والتشخيصات، والعلاج، وتقارير المتابعة، وغيرها من القرارات الطبية المهمة.

أهداف الملف الصحي الموحد يهدف الملف الصحي الموحد إلى: خفض كلفة أنظمة المعلومات بإلغاء ازدواجية إدخال البيانات.

تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية.

سهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة.

تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

إدارة الأمراض المزمنة، مثل: داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب.

توحيد المعايير، والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي.

يُشار إلى أن خدمة الملف الصحي الموحد تربط مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة بنظام يسهل عمل الممارسين الصحيين، ويعزز من الصحة العامة، ويسهم في تقليل التكاليف.

وتتخذ هذه الخدمة من رقم الهوية الوطنية «السجل المدني»، أو رقم هوية المقيم «الإقامة» للمقيمين، مرجعًا موحدًا لرقم الملف الصحي الموحد للمريض على المستوى الوطني. الدمام - شريف احمد - كشفت ”الصحة“ أنه على الممارسين الصحيين في القطاعات المرتبطة بمنصة ”نفيس“، طلب مشاركة البيانات للربط الملف الصحي الموحد مع المنصة.وقالت أنه مع ربط وتفعيل الملف الصحي الموحد فمن الممكن الاطلاع على البيانات الصحية للمراجع مثل فحوصاته المخبرية أو تقاريره الطبية وغيرها من البيانات وهذا لتسهيل متابعة حالته الصحية، والرفع من دقة التشخيص والتقليل من تكلفة طلبها.ويُطلب من المستفيد مشاركة ملفه وبياناته من "صحتي" بكل سهولة، وستظهر كل بياناته في المستشفيات اللي راجعها وربطت مع نفيس، حيث تظهر مع الجهات المشاركة مع نفيس على الرابط أو عبر منصة صحتي https://naphies-partners.sehhaty.sa.نشرت ”الصحة“ في موقعها معلومات عن الملف الصحي هي:تمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من حيث الجودة، والمقاييس، والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المملكة العربية السعودية خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية، التي من خلالها يتم تحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة في رؤية 2030.ويُعد الملف الصحي الموحد إحدى المحاور الأساسية التي تعتمد عليها آلية تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، والمنشآت الطبية.وتؤدي الملفات الصحية دورًا مهمًا في حفظ معلومات المريض كافة، مثل الفحوصات، والتشخيصات، والعلاج، وتقارير المتابعة، وغيرها من القرارات الطبية المهمة.يهدف الملف الصحي الموحد إلى:يُشار إلى أن خدمة الملف الصحي الموحد تربط مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة بنظام يسهل عمل الممارسين الصحيين، ويعزز من الصحة العامة، ويسهم في تقليل التكاليف.وتتخذ هذه الخدمة من رقم الهوية الوطنية «السجل المدني»، أو رقم هوية المقيم «الإقامة» للمقيمين، مرجعًا موحدًا لرقم الملف الصحي الموحد للمريض على المستوى الوطني.