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شاهد| أهالي الحدود الشمالية يحتفلون باليوم الوطني

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واس - عرعر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفى أهالي منطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 94 حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم، معربين عن الفرحة والحب للقيادة والوطن.
ورصدت عدسة "واس" مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم السعيد. وشهدت الفعاليات المقامة في عدد من المواقع مشاركة العديد من الجهات الحكومية، وتقديم العديد من الفقرات، وعروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.
أهالي الحدود الشمالية يحتفلون باليوم الوطني 94 - واس
أهالي الحدود الشمالية يحتفلون باليوم الوطني 94 - واس
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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