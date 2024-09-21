أمانة الرياض للمكاتب الهندسية: توقفوا عن العمل بتحديثات كود البناء

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة منطقة الرياض تعميمًا للمكاتب الهندسية بالتريث في العمل بتحديثات كود البناء السعودي الجديد للنظر في مدى ملائمة التحديثات الجديدة لمدينة الرياض.

وعلمت ”اليوم“ أن الأمانة وجهت تعميمًا للمكاتب الهندسية طالبت فيه بالتريث في العمل بالاشتراطات الجديدة لإنشاء المباني السكنية بمدينة الرياض، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تشمل الفلل الخاصة والعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية؛ حيث تضمنت اللائحة عدة تعديلات تشمل المساحات، النسب البنائية، عدد الأدوار، إلى أن يتم البت في جميع البنود التي سوف يتم إعادة دراستها وبما لا يتعارض مع ما هو معمول به في مدينة الرياض، وذلك في تعميمها للمكاتب.

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وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت في وقت سابق، الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية، وذلك ضمن مساعيها لتسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة وموائمتها مع كود البناء السعودي، لتحقيق السلامة والصحة العامة وتحسين المشهد الحضري.وتضمنت الاشتراطات السماح بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول في الفلل السكنية من 70% إلى 75%.

كما تقرر فصل الأدوار في الفلل السكنية، بحيث يكون كل دور وحدة منفصلة ولها مدخل مستقل، مع إمكانية إلغاء السور الأمامي لتكون المساحة مواقف سيارات".

وتضمنت أيضا زيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70%، والسماح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3,5 متر إلى 4,5 متر، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية من 12 مترا إلى 14 مترا.