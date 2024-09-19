شكرا لقرائتكم خبر عن رفحاء تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

مظاهر الاحتفاء

الدمام - شريف احمد - اكملت محافظة رفحاء كافة الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، بتزيين الشوارع والميادين العامة والمسطحات والساحات في المحافظة باللون الأخضر، وذلك في إطار حرصها على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية التي تعكس مدى ما يتمتع به أبناء الوطن من الحب والولاء لهذه البلاد.وأوضحت بلدية رفحاء أنها قامت بأعمال تنفيذ مظاهر الاحتفاء في الطرق والحدائق والميادين، وذلك لنشر البهجة والفرح بهذه المناسبة، وتوشحت رفحاء بأكثر من 1,100 علم، وإضاءة 13 مجسماً في الميادين العامة والدورات يحمل هوية اليوم الوطني، وآلاف الأمتار الطولية من أساور الزينة على أعمدة الإنارة والنخيل والأشجار، وعدداً من الكشافات المضاءة باللون الأخضر.كما تزينت عدداً من المباني الحكومية والمرافق العامة باللون الأخضر،بالاضافة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة للتعبير عن هذه المناسبة وتعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.