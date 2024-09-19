شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" توصي بضرورة حماية الأقدام أثناء أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار حرصها على سلامة وصحة المعتمرين، أصدرت وزارة الحج والعمرة توجيهات هامة للحفاظ على سلامة أقدام المعتمرين أثناء أداء مناسك العمرة، مؤكدةً على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات والإجهاد.

وأوضحت الوزارة أن التوقف والاستراحة عند الشعور بالتعب أمر ضروري، مشددةً على ضرورة الامتناع عن المشي حافيًا خاصةً في المسافات الطويلة داخل الحرم الشريف أو في ساحاته، لما قد يترتب عليه من مخاطر صحية مثل الجروح والتقرحات.

ارتداء أحذية للمشي

كما دعت الوزارة إلى ارتداء أحذية مناسبة ومريحة توفر الدعم اللازم للقدمين، خاصةً في الأوقات التي يتطلب فيها المشي لفترات طويلة، وذلك لتجنب أي ضغوط إضافية قد تؤدي إلى إصابات غير مرغوبة.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الإرشادات تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة آمنة ومريحة للمعتمرين، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بها لضمان أداء مناسك العمرة بسهولة ويسر.

ودعت جميع المعتمرين إلى أخذ هذه التوجيهات بعين الاعتبار للحفاظ على سلامتهم، مشيرةً إلى أن اتباعها يسهم في تعزيز تجربة العمرة ويوفر الراحة اللازمة لأداء المناسك بروحانية واطمئنان.