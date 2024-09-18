شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم المشاركين في برنامج "مكين" لتطوير القيادات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

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تحسين أداء القيادات

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم فعاليات برنامج "مكين" لتطوير القيادات التعليمية في مقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، والذي يهدف إلى دعم قدرات مديري الإدارات العامة للتعليم في المملكة.وفي كلمة ألقاها مساعد وزير التعليم المهندس محمد بن ناصر الغامدي، أشاد ببرنامج "مكين" كخطوة شاملة لتطوير القيادات التعليمية بالتعاون مع جهات عدة، منها الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة المالية وهيئة السوق المالية. وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الوزارة لإعداد كوادر قيادية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المستقبلية.من جهته، عبّر مدير عام تعليم منطقة عسير، الأستاذ فهد عقالا، في كلمة نيابة عن مديري التعليم، عن شكره للوزارة على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي انطلق في 21 أبريل ساهم بشكل كبير في تحسين أداء القيادات من خلال 14 محطة تعليمية تناولت جوانب متعددة في الإدارة والقيادة التعليمية.وفي ختام الحفل، كرّم وزير التعليم المشاركين في البرنامج تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في نجاحه.وركّز البرنامج على تطوير المهارات القيادية عبر محاور رئيسية شملت آليات الحوكمة، إدارة الأداء، والجوانب القانونية والمالية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية.