شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وقال سمو ولي العهد: بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.
وخلال كلمته قال سمو ولي العهد: منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة - بإذن الله - للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.
وتشرف رئيس مجلس الشورى بتلاوة القسم وردده أعضاء وعضوات المجلس، أمام سمو ولي العهد.
وقال سمو ولي العهد: بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.
وخلال كلمته قال سمو ولي العهد: منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة - بإذن الله - للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.
وتشرف رئيس مجلس الشورى بتلاوة القسم وردده أعضاء وعضوات المجلس، أمام سمو ولي العهد.