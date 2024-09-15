شكرا لقرائتكم خبر عن "الدارة" تصدر دليلًا محدثًا للمحتوى التاريخي لليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دارة الملك عبدالعزيز، لنشر الوعي بتاريخ المملكة وإنجازاتها الوطنية، وترسيخ المعرفة بمراحل توحيد المملكة العربية

ويهدف الدليل إلى تزويد المهتمين بالشأن السعودي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بمصدر موثوق ودقيق للمعلومات حول تاريخ اليوم الوطني وما ارتبط به من إنجازات وبطولات وطنية خالدة.

تاريخ اليوم الوطني وتضمنت صفحات الدليل تعريفاً بتاريخ اليوم الوطني، وتاريخ النشيد الوطني السعودي، بدءًا من أول موسيقى للسلام الملكي في عهد الملك عبدالعزيز، ثم تطوره وصولاً إلى شكله النهائي الحالي، استعرض القصائد والأشعار التي تناولت قصة التوحيد والبناء.

وخصص الدليل قسماً عن ملوك المملكة العربية السعودية، عبر صفحات تقدم سيرة موجزة لحكام الدولة السعودية منذ نشأتها وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

كما تستعرض صفحات الدليل أهم المشاريع التنموية في مرحلة بناء الدولة مثل إعادة بناء سور الرياض، وبناء قصر المربع، وافتتاح سكة حديد الرياض-الدمام، ومشروع الخرج الزراعي، وبناء القشلة في حائل، ومد خط أنابيب النفط "التابلاين"، وافتتاح ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبناء قصر الملك عبدالعزيز بالمّوِيه في الطائف، وإصدار صحيفة "أم القرى"، وتوسعة الحرمين الشريفين، وغيرها من المشاريع الكبرى.



وخصص الدليل قسماً عن تسميات وألقاب الملك عبدالعزيز بعرض الألقاب الرسمية وغير الرسمية التي حملها الملك عبدالعزيز خلال مسيرته، بدءًا من "ابن سعود" و"سلطان نجد" وصولاً إلى "ملك المملكة العربية السعودية".

واستعرض الدليل، التسلسل الزمني لأحداث توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز، بدءًا من استعادته للرياض في 1902م وحتى إعلان توحيد البلاد في 1932م، وأبرز المعاهدات والاتفاقيات التي عقدتها المملكة ونماذج من المشروعات التي تمت في عهد الملك عبدالعزيز.

وأتاحت "الدارة" تصفحه عبر موقع برنامج "أنتمي" أحد البرامج التابعة لها، والذي يدعم الدليل بمواد علمية تاريخية مساندة، من خلال الرابط التالي: https://antame.org/our-days/national-day. الدمام - شريف احمد - أصدرت دارة الملك عبدالعزيز نسخة محدَّثة من "الدليل المعرفي للمحتوى التاريخي لليوم الوطني، في إطار اهتمامها بتوفير مرجعية موثوقة ودقيقة لتاريخ اليوم الوطني السعودي، ومراحل التوحيد، من خلال دليل شامل يتضمن المعلومات الأساسية التي يمكن الاستفادة منها في إعداد وتوثيق المواد الإعلامية، والتوعوية المختلفة للاحتفاء باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دارة الملك عبدالعزيز، لنشر الوعي بتاريخ المملكة وإنجازاتها الوطنية، وترسيخ المعرفة بمراحل توحيد المملكة العربية السعودية بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وإبراز محطات التنمية التي شهدتها السعودية.ويهدف الدليل إلى تزويد المهتمين بالشأن السعودي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بمصدر موثوق ودقيق للمعلومات حول تاريخ اليوم الوطني وما ارتبط به من إنجازات وبطولات وطنية خالدة.وتضمنت صفحات الدليل تعريفاً بتاريخ اليوم الوطني، وتاريخ النشيد الوطني السعودي، بدءًا من أول موسيقى للسلام الملكي في عهد الملك عبدالعزيز، ثم تطوره وصولاً إلى شكله النهائي الحالي، استعرض القصائد والأشعار التي تناولت قصة التوحيد والبناء.وخصص الدليل قسماً عن ملوك المملكة العربية السعودية، عبر صفحات تقدم سيرة موجزة لحكام الدولة السعودية منذ نشأتها وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.كما تستعرض صفحات الدليل أهم المشاريع التنموية في مرحلة بناء الدولة مثل إعادة بناء سور الرياض، وبناء قصر المربع، وافتتاح سكة حديد الرياض-الدمام، ومشروع الخرج الزراعي، وبناء القشلة في حائل، ومد خط أنابيب النفط "التابلاين"، وافتتاح ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبناء قصر الملك عبدالعزيز بالمّوِيه في الطائف، وإصدار صحيفة "أم القرى"، وتوسعة الحرمين الشريفين، وغيرها من المشاريع الكبرى.وخصص الدليل قسماً عن تسميات وألقاب الملك عبدالعزيز بعرض الألقاب الرسمية وغير الرسمية التي حملها الملك عبدالعزيز خلال مسيرته، بدءًا من "ابن سعود" و"سلطان نجد" وصولاً إلى "ملك المملكة العربية السعودية".واستعرض الدليل، التسلسل الزمني لأحداث توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز، بدءًا من استعادته للرياض في 1902م وحتى إعلان توحيد البلاد في 1932م، وأبرز المعاهدات والاتفاقيات التي عقدتها المملكة ونماذج من المشروعات التي تمت في عهد الملك عبدالعزيز.وأتاحت "الدارة" تصفحه عبر موقع برنامج "أنتمي" أحد البرامج التابعة لها، والذي يدعم الدليل بمواد علمية تاريخية مساندة، من خلال الرابط التالي: https://antame.org/our-days/national-day.