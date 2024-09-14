شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة لها وإسعافها ونقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالتها الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

