شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذلك على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. أمطار رعدية سبق وكشف المركز، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، بحسب الموقع الرسمي للأرصاد.