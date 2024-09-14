السعودية | إصابة رئيس جزر القمر في اعتداء بسكين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت متحدثة باسم حكومة جزر القمر، الجمعة، إن الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة في اعتداء بسكين.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة أحمد، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الشخص الذي هاجم رئيس جزر القمر قيد الاعتقال.

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف اسمه، بأن «الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة»، مشيراً إلى أن «جروحه ليست خطرة»، وأنه تمّ توقيف المعتديَين. وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن إصابة عثماني طفيفة.

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