شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مجلس الشورى.. تفاصيل اجتماع "تنفيذية التعاون الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث مثل المجلس المستشار والمشرف على الشعبة البرلمانية خالد بن محمد المنصور ، وذلك في العاصمة المغربية الرباط.وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد مشاريع جداول أعمال اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.وأكد البيان الختامي لأعضاء اللجنة التنفيذية دعوتهم المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية في مختلف بلدان العالم إلى العمل لاتخاذ موقف من العدوان على الشعب الفلسطيني ومن أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.كما جاء التأكيد على أهمية عدم المساس بالوضع القائم في القدس الشريف، مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية.وتطرق البيان إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على الصعيد الاقتصادي والتنموي.