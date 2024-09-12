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طقس الصباح الباكر.. "ضباب" على 4 مناطق أبرزها الشرقية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي والفطيحة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان.
عسير: البرك والقحمة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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