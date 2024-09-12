شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. "ضباب" على 4 مناطق أبرزها الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

مكة المكرمة: القنفذة والليث.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي والفطيحة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان.

عسير: البرك والقحمة.