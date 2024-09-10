الارشيف / اخبار السعوديه

بحضور كبار المسؤولين.. سفارة المملكة في سوريا تحتفل بإعادة افتتاح أعمالها

0 نشر
واس - دمشق 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور كبار المسؤولين.. سفارة المملكة في سوريا تحتفل بإعادة افتتاح أعمالها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة في سوريا، أمس، احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة عبدالله الحريص، في كلمة بهذه المناسبة: إن إعادة افتتاح أعمال السفارة بدمشق تعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
سفارة المملكة في سوريا تقيم احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق - واس

تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد حرص السفارة ومنسوبيها على بذل الجهود كافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
سفارة المملكة في سوريا تقيم احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق - واس

حضر الحفل، عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق، وجمع من الوجهاء والمثقفين.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا