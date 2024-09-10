شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور كبار المسؤولين.. سفارة المملكة في سوريا تحتفل بإعادة افتتاح أعمالها والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة في سوريا، أمس، احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق.وقال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة عبدالله الحريص، في كلمة بهذه المناسبة: إن إعادة افتتاح أعمال السفارة بدمشق تعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأكد حرص السفارة ومنسوبيها على بذل الجهود كافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.حضر الحفل، عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق، وجمع من الوجهاء والمثقفين.