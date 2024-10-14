"الشورى" يطالب "الإحصاء" بتطوير محرك البحث في موقعها الإلكتروني

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الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها، حيث وافق المجلس على عدد من مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال جلسته بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه جامعة حفر الباطن وضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام، والخاص، وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ.
دعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلًا موضوعيًا بناءً على مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية لإجراء التعديل الموضوعي.
كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية.
وطالب المجلس في ذات القرار الجامعة بتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وفي شأن تعليمي آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.
كما طالب عضو الشورى الدكتور عثمان حكمي في مداخلة أخرى بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف مشيرًا إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية.
في مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى طارق فقيه، جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة في جامعة الطائف، مشيرًا إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي باعتباره سلةً غذائية، ومصيفًا مميزًا في المملكة.
فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معتز بخيت جامعة الطائف بدعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية بغرض دفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية بـ "سيسد" بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، حيث طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي، الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، مشيرًا إلى أهمية مراعاة مخاطر العمل الإحصائي، وأن تتبنى الهيئة ما يكفل معالجته والحد من آثاره.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإحصاء العمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة.
بدوره أشار عضو الشورى عبدالله آل طاوي إلى ضرورة اهتمام الهيئة العامة للإحصاء بعملية التحليل لما بعد المخرجات الإحصائية، وأن تكون الأرقام لها دلالات واضحة وفي أقل تقدير تحليل مبدئي ومن ثم تتولى الجهات المعنية عملية التحليل الشامل لما وراء تلك الأرقام كلا في مجال اختصاصه.
في مداخلة لها على تقرير الهيئة طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني الهيئة العامة للإحصاء بضرورة تطوير محرك البحث المتقدم في موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات المتاحة لديها، وتحديث بيانات الموقع في كل القطاعات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي المجال البيئي وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها، حيث وافق المجلس على عدد من مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال جلسته بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه جامعة حفر الباطن وضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام، والخاص، وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ.
توسيع الشراكات
دعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلًا موضوعيًا بناءً على مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية لإجراء التعديل الموضوعي.
كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية.
وطالب المجلس في ذات القرار الجامعة بتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
جامعة الطائف
وفي شأن تعليمي آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.
كما طالب عضو الشورى الدكتور عثمان حكمي في مداخلة أخرى بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف مشيرًا إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية.
إنشاء كليات جديدة
في مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى طارق فقيه، جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة في جامعة الطائف، مشيرًا إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي باعتباره سلةً غذائية، ومصيفًا مميزًا في المملكة.
فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معتز بخيت جامعة الطائف بدعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية بغرض دفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية بـ "سيسد" بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
أراء وملاحظات
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، حيث طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي، الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، مشيرًا إلى أهمية مراعاة مخاطر العمل الإحصائي، وأن تتبنى الهيئة ما يكفل معالجته والحد من آثاره.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإحصاء العمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة.
بدوره أشار عضو الشورى عبدالله آل طاوي إلى ضرورة اهتمام الهيئة العامة للإحصاء بعملية التحليل لما بعد المخرجات الإحصائية، وأن تكون الأرقام لها دلالات واضحة وفي أقل تقدير تحليل مبدئي ومن ثم تتولى الجهات المعنية عملية التحليل الشامل لما وراء تلك الأرقام كلا في مجال اختصاصه.
تحديث البيانات
في مداخلة لها على تقرير الهيئة طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني الهيئة العامة للإحصاء بضرورة تطوير محرك البحث المتقدم في موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات المتاحة لديها، وتحديث بيانات الموقع في كل القطاعات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي المجال البيئي وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.