شكرا لقرائتكم خبر عن للمنشآت والمشاريع.. 3 تصنيفات لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

بنية تحتية خارجية

خدمة الاتصالات

الدمام - شريف احمد - تستطلع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، آراء العموم بشأن تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات؛ بهدف تأسيس البنية التحتية الرقمية في الأراضي والمنشآت بوقت مناسب وبكفاءة اقتصادية، تعزيز المنافسة وضع المعايير المناسبة، وتنظيم حقوق والتزامات المطورين، وتمكين المدن والمباني الذكية.وحددت الهيئة 3 تصنيفات لخدمات الاتصالات، أولها خارج المباني والمنشآت، والتي تتضمن أي عقار بمساحة إجمالية تبلغ 10,000 متر مربع أو أكثر؛ ويتم تجزئته إلى عقارات أو وحدات متعددة يفصل بينها طريق أو أكثر.واشترطت الهيئة على المطور في التصنيف الأول تأسيس البنية التحتية الخارجية داخل العقار، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتنفيذ، واعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية الخارجية من مقدم خدمة أو مكتب هندسي مؤهل من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.وتتضمن الاشتراطات أيضًا تخصيص المساحات والمواقع اللازمة لاستضافة مرافق خدمات الاتصالات كالأبراج والمعدات والأجهزة، وتوفير مصادر طاقة دائمة لها، وإيصالها بالبنية التحتية الخارجية في العقار، ومراعاة الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية الخارجية قبل القيام بالأعمال الأولية لتمهيد الطرق داخل العقار.وألزمت المطور في العقار الذي يكون المالك له مسؤولا عن إنشاء وتشغيل وصيانة الشوارع والطرق والحدائق وغيرها من المساحات، تقديم طلب توفير خدمات الاتصالات الثابتة بتقنية الألياف الضوئية إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة، وتحمل المقابل المالي الخاص بذلك.وأوجبت ”الهيئة“ على مقدم الخدمة الذي يخطط لإنشاء بنية تحتية خارجية التحقق من عدم وجود بنية تحتية قائمة قابلة للمشاركة في نفس العقار، مؤكدة لا يجوز لمقدم الخدمة إنشاء بنية تحتية خارجية جديدة في عقار سبق تنفيذ بنية تحتية قابلة للمشاركة فيه من قبل مقدم خدمة آخر؛ إلا إذا توافر لدى مقدم الخدمة أسباب مسوغة ونظامية وحصل على موافقة من الهيئة بذلك.أما التصنيف الثاني وهو خدمة الاتصالات داخل المباني والمنشآت، فقد اشترطت الهيئة على المطور تأسيس البنية التحتية الداخلية في المبنى والمنشأة، واعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية الداخلية من مقدم خدمة أو مكتب هندسي مؤهل من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.وتتضمن الاشتراطات أن يكون ارتفاع المبنى يبلغ 7 طوابق أو أكثر، ويشتمل المبنى على طابقين سفليين أو أكثر تحت الأرض، ويكون مهيأ لاستيعاب 1000 شخص أو أكثر في نفس الوقت.وأكدت أن يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف أجهزة بث الإشارة اللاسلكية وتمديدات كوابل الاتصالات المرتبطة بها أو بالمحطات القاعدية في حلول التغطية الداخلية الخاصة بالمبنى أو المنشأة.وألزمت الهيئة مقدم خدمة الاتصالات داخل المباني والمنشآت، بالتخطيط لإنشاء حلول تغطية داخلية التحقق من عدم وجود حلول تغطية داخلية قائمة قابلة للمشاركة في نفس المبنى أو المنشأة.وحظرت إنشاء حلول تغطية داخلية في مبنى أو منشأة سبق إنشاء حلول تغطية داخلية قابلة للمشاركة فيها من قبل مقدم خدمة آخر؛ إلا إذا توافر لدى مقدم الخدمة أسباب مسوغة ونظامية وحصل على موافقة من الهيئة بذلك.وأوجبت على مقدم الخدمة إحاطة وتبليغ جميع مقدمي الخدمة قبل 90 يوما من موعد بدء التنفيذ؛ والحصول على إفادة كتابية منهم، وذلك عبر الوسائل التي تحددها الهيئة.واشترطت على مقدم الخدمة، تلبية أسلوب المشاركة المطلوب، وتوفير المحطات القاعدية اللازمة لأنظمة حلول التغطية الداخلية، تدعم أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة، وتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.وفي التصنيف الثالث، حول خدمات الاتصالات في المشاريع الضخمة، فقد حددت الهيئة عدة اشتراطات للمطور منها توفير خدمات الاتصالات المتنقلة الخارجية داخل العقار، وتحديد المساحات والمواقع اللازمة للأبراج الاتصالات والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع مقدم الخدمة.وتشمل الاشتراطات أيضًا، أن يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف توفير خدمات الاتصالات المتنقلة في المشاريع الضخمة خارج النطاق العمراني.وألزمت الهيئة مقدم الخدمة المستضيف ضمان أن يكون أي برج اتصالات يتم إنشاؤه يدعم مشاركة ما لا يقل عن 3 من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وربط أي موقع مخصص لمحطات الاتصالات المتنقلة باستخدام وصلات الألياف الضوئية واستخدام مصدر دائم للطاقة الكهربائية.