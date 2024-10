شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متفاوتة على 3 مناطق حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات من هطول أمطار متفاوتة اليوم السبت، على مناطق الباحة وجازان وتبوك.

ونبه "الأرصاد"، من أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.



أمطار على جازان وتبوك

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية و تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم من أمطار خفيفة على منطقة تبوك، ومحافظة تيماء، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏