شكرا لقرائتكم خبر عن "ندوة الشباب الإسلامي" تنوه بجهود المملكة العالمية في العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

عطاء سخي

الدمام - شريف احمد - ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام، الجهود الإنسانية العظيمة التي تقدمها المملكة للعديد من المجتمعات.إضافة إلى إسهامها الكبير في دفع مسار العمل الخيري، وتلبية احتياجات المعوزين والفقراء والمتضررين من الكوارث والأزمات.وأشارت الندوة العالمية إلى أن رصيد المملكة في ميدان العمل الخيري يتنامى ويتضاعف، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المجال ضمن رؤية 2030، التي جعلت العمل الخيري جزءًا أساسيًا في الرقي والتنمية.ونوهت بدعم حكومة المملكة والشعب السعودي المعطاء السخي للبرامج الإنسانية التي تقدمها الندوة العالمية في العديد من بلدان العالم خدمة للإنسان والإنسانية.