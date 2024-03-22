شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الطاقة النظيفة

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم في العاصمة الباكستانية اسلام آباد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في باكستان، إذ تمتد العلاقات التنموية بين الجانبين إلى حوالي خمسة عقود.وأشار رئيس وزراء باكستان، إلى أهمية التعاون التنموي المشترك.يشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار زيارة سلطان المرشد لباكستان؛ بهدف توقيع اتفاقيتَي قرضين تنمويين مع وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية بقيمة (101) مليون دولار مقدّمة من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك ضمن جهود الصندوق الإنمائية في دعم وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة في باكستان.