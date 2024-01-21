شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 130 بحثا علميا في أعمال مؤتمر "باحث" الطبي والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر "باحث" الطبي

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الطلابي للأبحاث الصحية "باحث" في نسخته الثالثة، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلةً في كلية الطب، وتستمر أعماله على مدى يومين، بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة الجامعية في الفرعاء.ويسعى المؤتمر إلى إيجاد مساحة للطلاب لعرض ومناقشة أعمالهم البحثية في المجال الصحي، ويتيح لخبراء الأبحاث الفرصة لمشاركة معلوماتهم وخبراتهم القيمة مع طلاب وطالبات الكليات الصحية.سجل المؤتمر في يومه الأول حضور أكثر من 1000 مستفيد، كما صاحب المؤتمر عددٌ من الأوراق البحثية، والمحاضرات الطبية، وورش العمل، شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية.وشهد عقد 15 ورشة عمل، تتمحور حول مجموعة من الموضوعات التي تهم الطلبة في بداية حياتهم البحثية، وتتناول كتابة الورقة البحثية، واختيار السؤال البحثي، وكتابة مقترح البحث، وطريقة نشر الأبحاث في المجلات المحكمة؛ إضافة إلى 7 محاضرات، وأكثر من 130 ورقة بحثية.وأشار عميد كلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن سعيد القحطاني، إلى أن المؤتمر يأتي امتدادًا للملتقى الطلابي الأول والثاني للأبحاث الصحية، ويهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات الطلبة البحثية، مع التأكيد على الجانب الأخلاقي في البحث العلمي، خصوصًا مع التطور الكبير لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT.وبين أن المؤتمر حرص على تقديم سلسلة من الجلسات العلمية، والمحاضرات، وورش العمل الشاملة؛ لاستعراض التطورات الحديثة في مجال تعليم المهن الصحية، إلى جانب المنافسات البحثية على جوائز قيمة.