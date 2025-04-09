7 نصائح لتجنب الأمراض التنفسية لدى الأطفال المصابين بضعف المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل الاضطرابات الجوية المسيطرة على البلاد خلال الأيام الحالية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد في الساعات المقبلة حالة من الاضطرابات التي ستؤثر على معظم المناطق، مصحوبة برياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتنشط الرياح على مختلف أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وهو ما يثير الخوف لدى الأمهات بشكل خاص على أبناءهم من أصحاب المناعة الضعيفة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، حذرت من إصابة الأطفال بالعدوى التنفسية والأمراض المرتبطة بتقلبات الطقس، خاصة الذين يعانون من ضعف المناعة، لذا ينصح بعدم خروجهم خلال الاضطرابات.

تحذيرات وزارة الصحة لحماية الأطفال من الأتربة

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لحماية الأطفال في أثناء التقلبات الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- عدم خروج الأطفال من المنزل في أثناء العاصفة الرملية.

- في حال الاضطرار للخروج، يجب ارتداء الكمامة وتغطية الأنف بشكل جيد.

- تأكدي من أن طفلك يتناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تقوي جهاز المناعة.

- احرصي على إغلاق النوافذ بإحكام لمنع دخول الأتربة إلى المنزل.

- قومي بتنظيف الأرضيات والأسطح بانتظام للتخلص من الغبار العالق.

- استخدام الكحول الملحي أو أدوية طاردة للبلغم للأطفال.

- تأكدي من أن طفلك يشرب كميات كافية من الماء.

نصائح للحفاظ على صحة المناعة خلال الرياح والأتربة

وفي سياق متصل، قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من الإرشادات لتعزيز صحة المناعة خلال الرياح والأتربة، جاءت على النحو التالي:

- يُنصح بتجنب الخروج من المنزل في أثناء العواصف الترابية.

- في حال الاضطرار للخروج، يجب ارتداء الكمامة، عند الخروج إلى الشارع أو عند التفاعل مع الآخرين خارج المنزل.

- يفضل الحفاظ على التباعد الجسدي عند التعامل مع الأشخاص الآخرين.

- غسل الأنف والعينين والوجه، بالإضافة إلى الغرغرة، في حال استنشاق الأتربة أو الأدخنة.

- تعقيم الأسطح بشكل دوري عدة مرات خلال اليوم.

- غسل الملابس فور العودة إلى المنزل.

- ينصح بالاستحمام يوميًا، خصوصًا بعد العودة إلى المنزل.

- تناول مشروبات دافئة مثل الينسون والزنجبيل والقرنفل.

- قللي من تناول السكريات لدعم الجهاز المناعي.

- احرصي على الحصول على نوم صحي.

- التعرض لأشعة الشمس المباشرة للحصول على فيتامين «د» المقوي للمناعة.

- تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين «سي»، مثل «الليمون، الجوافة، البرتقال، البروكلي، والفلفل الأخضر».

- تضمين العسل الأبيض في النظام الغذائي.

حالة الطقس المتوقعة

الجدير بالذكر إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدء من يوم الخميس المقبل بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 20 و 21 درجة مئوية.