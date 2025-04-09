سبب وفاة الفنانة رناد ثلجي.. 5 طرق للوقاية من المرض اللعين

القاهرة - سمر حسين - صحة

فجع الوسط الفني العربي، بوفاة الفنانة رناد ثلجي، بعد فترة قصيرة من الصراع مع مرض عضال، وحرص وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، على نعي الفنانة رناد ثلجي، وكتب عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس»، قائلًا: «كان لها حضور مميز في الدراما والمسرح»، وهو ما جعل البعض يتساءل عن سبب وفاة رناد ثلجي.

سبب وفاة رناد ثلجي

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، رحلت الفنانة الأردنية رناد ثلجي، بعد تمكن مرض السرطان منها، إذ بدأت وانتهت رحلة علاجها في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة الأردنية.

وفاة رناد ثلجي بسبب السرطان

والسرطان مصطلح عام، إذ يشمل مجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم، إذ ينشأ عند تحول خلايا عادية إلى أخرى ورمية في عملية متعددة المراحل تتطور عموماً من آفة سابقة للتسرطن إلى ورم خبيث، وعادًة ما تحدث التغيرات بسبب التفاعل بين العوامل الوراثية للشخص ولعوامل الخارجية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتأتي العوامل الخارجية المسببة لمرض السرطان، بحسب الصحة العالمية على النحو التالي:

- العوامل المادية المسرطنة:

مثل الأشعّة فوق البنفسجية والأشعّة المؤينة.

- العوامل الكيميائية المسرطنة:

مثل الأسبستوس ومكونات دخان التبغ والكحول والأفلاتوكسين (أحد الملوّثات الغذائية) والزرنيخ (أحد ملوّثات مياه الشرب).

- العوامل البيولوجية المسرطنة:

مثل الالتهابات الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.

كيفية الوقاية من السرطان

وفقًا لمركز الحسين للسرطان بالعاصمة الأردنية، الذي شهد اللحظات الأخيرة للفنانة الأردنية، فهناك 5 نصائح تقي من الإصابة بمختلف أنواع السرطانات، مؤكدًا أن الأبحاث أثبتت أنه يمكن تجنّب الإصابة بالسرطان بنسبة 40% في حال، القيام بالآتي:

- عدم التدخين

تحتوي السجائر على أكثر من 60 مادة كيماوية مسرطنة، والتدخين هو المسبب الرئيسي لـ 16 نوع سرطان منها الرئة والقولون والفم، والحنجرة وعنق الرحم والبنكرياس والمعدة.

- الغذاء الصحي

احرص على تناول وجبات صحية، وابتعد عن الوجبات السريعة غير الصحية وقلّل من تناول الدهون واللحوم الحمراء، وتجنّب المشروبات الكحولية.

- ممارسة الرياضة

مارسة الرياضة تساهم في المحافظة على وزن صحي، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان المريء، والبنكرياس، والقولون، والثدي، والرحم، والكلية، والغدة الدرقية، والكبد، والمرارة.

-حماية الجلد

التعرّض للأشعّة فوق البنفسجيّة الصّادرة عن أشعّة الشمس سبب رئيسي للإصابة بسرطان الجلد، ومسؤول عن 80 -90% من هذه الإصابات.

- تطعيم فيروس الورم الحليمي

هناك أنواع سرطانات ناتجة عن الإصابة بعدوى، ويمكنك حماية نفسك من العدوى بأخذ التطعيم المخصّص للمرض.