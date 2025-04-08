الامارات | فلاورد تنشر فرحة العيد في الخليج من خلال مبادرات مجتمعية متنوعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بعيد الفطر المبارك، أطلقت فلاوردالوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملة المسؤولية الاجتماعية الإقليمية تحت عنوان "نهدي الابتسامة"، والتي تهدف إلى نشر الفرح والسعادة في قلوب الأطفال والأسر المتعففة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

من خلال شراكات مع مؤسسات خيرية موثوقة، قدمت فلاورد مجموعة من المبادرات التي شملت توزيع الهدايا، الألعاب، الوجبات، والملابس، في لفتات تعبّر عن قيم العطاء والتراحم خلال موسم العيد.

المملكة العربية السعودية

في مدينة الرياض، تعاونت فلاورد مع جمعية إنسان لمشاركة فرحة العيد مع أيتام من أطفال الجمعية، حيث ساهم تبرعها في دعم برامج الجمعية الخاصة بالعيد، وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال في هذه المناسبة المباركة.

الكويت

أطلقت فلاورد حافلة تحمل علامتها التجارية لتجوب الأحياء السكنية وتوزع الهدايا وحلويات J’s Bakery على الأطفال ضمن حملة "نهدي الابتسامة". شارك متطوعو فلاورد وJ’s Bakery في تقديم الهدايا للأطفال في منازلهم، مما خلق لحظات إنسانية مؤثرة.

الإمارات العربية المتحدة

بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، نظمت فلاورد رحلة تسوّق خاصة للأ أطفال لاختيار هدايا العيد بأنفسهم، في تجربة مبهجة عززت من شعورهم بالفرحة والانتماء، ورسّخت قيم العناية والاهتمام التي تمثلها الحملة.

قطر

تعاونت فلاورد مع قطر الخيرية لتوزيع وجبات عيد الفطر على الأسر المتعففة في مختلف أنحاء البلاد، في مبادرة تهدف إلى تمكين الجميع من الاحتفال بالعيد ضمن أجواء دافئة ومليئة بالحب والكرامة.

سلطنة عمان

في مسقط، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وزعت فلاورد الألعاب على الأطفال الأيتام، حيث عمّت أجواء الفرح والضحكات المكان، في لحظات تجسّد روح العطاء في عيد الفطر المبارك.

البحرين

شاركت فلاورد في مبادرة مجتمعية بالتعاون مع مؤسسة كاف الخيرية، تم من خلالها توفير ملابس عيد جديدة للأطفال، لتمنحهم شعوراً بالفرح والثقة خلال العيد، وتؤكد على أهمية الاحتفاء بكافة فئات المجتمع.

رسالة للعطاء والفرح

تجسّد حملة "نهدي الابتسامة" التزام فلاورد الحقيقي بتعزيز أثرها المجتمعي، ليس فقط من خلال تقديم الهدايا، بل عبر حضورها الفعّال والمؤثر في المناسبات الإنسانية والاجتماعية. ومن خلال تكييف كل مبادرة حسب احتياجات المجتمع المحلي، ساهمت فلاورد في جعل عيد الفطر مناسبة أكثر إشراقًا لمن هم في أمسّ الحاجة إلى الفرح.

في فلاورد، نؤمن بأن كل هدية تحمل في طياتها القدرة على تغيير اللحظات، ونشر الحب والبهجة في كل ركن.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.