الامارات | «قبعة الريش» تخطف الأنظار في كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شمس أبريل الذهبية، تناثرت الزهور في أمسية «كأس دبي العالمي»، وتمايلت القبعات بأناقة على رؤوس السيدات الحاضرات في مضمار ميدان أمس.

وفي وقت تنافست فيه الخيول الأسرع والأقوى في العالم على البساط الأخضر، فإن منافسة محتدمة من طراز مختلف خطفت الأنظار على لقب أجمل قبعة في المسابقة الشهيرة التي تقام كل عام على هامش الحدث الكبير، إذ تراقصت الألوان بين أزهار مزخرفة، وريش الطاووس. وتمثّل القبعات النسائية الكلاسيكية تقليداً عالمياً في سباقات الخيول حول العالم، لكنها في دبي ظهرت أكثر جمالاً مصحوبة بأزياء راقية، إذ لم يكن هناك حدود لإبداع وخيال المصممين في توظيف أقمشة الحرير و«الدانتيل»، إلى جانب «الكريستال» واللؤلؤ، للوصول إلى القبعة الأكثر قدرة على أسر الأنفاس.