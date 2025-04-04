قصة الموسم الأكثر رواجاً لربيع وصيف 2025.. اعتمديها بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:19 صباحاً - صبا مبارك، ريتا حرب، ديما قندلفت، سينتيا صاموئيل؛ هن من النجمات العربيات اللواتي تحولن في بداية هذا الربيع من الشعر الطويل إلى قصة شعر قصيرة شبابية ومفعمة بالأنوثة، إضافة إلى أنها مريحة وعملية خلال الأجواء الحارة؛ فما هي قصة الشعر هذه التي تحتل القائمة ضمن قصات الشعر الأكثر رواجاً لموسم ربيع وصيف 2025؟ إنها قصة الكاريه بأشكالها المختلفة، وخصوصاً قصة الكاريه بأطراف متساوية. فإذا كنت من محبات قصة الكاريه، يمكنك أن تستوحيها من أجدد إطلالات النجمات، وتنسيقها مع تسريحات الشعر المختلفة التي تناسب مختلف الأوقات.

ما الذي يميز قصة الكاريه؟

تُعَدُّ قصة الكاريه واحدة من قصات الشعر الكلاسيكية التي لا تفقد رونقها مع مرور الزمن، وتتميز بتنوعها وقابليتها للتجديد بما يتناسب مع مختلف أشكال الوجه وأنواع الشعر. إليك بعض ما يميزها:

تنوع الأساليب: يمكنك الاختيار ما بين قصة الكاريه بأسلوب قصير جداً "الكاريه الفرنسي"، أو قصة الكاريه بطول متوسط "كاريه بوب"، أو قصة الكاريه الطويلة "الكاريه الطويل أو الـLob".

ملاءمتها لمختلف الوجوه: يمكنك اعتمادها بطرق مختلفة لتناسب الوجوه المستديرة، الطويلة، أو المربعة، سواء بإضافة غرة جانبية، أو طبقات ناعمة.

تعزيز حجم الشعر وكثافته: تليق بالشعر الناعم لأنها تضيف له كثافة، وفي الوقت نفسه تناسب الشعر الكثيف حيث تمنحه مظهراً مصقولاً وأنيقاً.

تمنح إطلالة أنثوية وأنيقة: تمنحك قصة الكاريه مظهراً عصرياً وشبابياً، وتُبرز ملامح وجهك بطريقة جذابة.

سهولة التصفيف: لا تحتاج إلى الكثير من العناية، ويمكن تصفيفها بطرق مختلفة، سواء مالسة، ويفي، أو مموجة لإطلالة طبيعية، أو بأسلوب مرفوع لمظهر عملي ومريح.

ملاءمتها لمختلف المناسبات: تناسب قصة الكاريه الإطلالات اليومية والرسمية، ويمكن تعزيزها بأكسسوارات الشعر لمزيد من الأناقة.

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كيف يمكنك اعتمادها وفق شكل وجهك؟

من عرض زيمرمان Zimmermann -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



اختيار قصة الكاريه المناسبة لشكل الوجه يساعد في إبراز الملامح بطريقة جذابة ومتناسقة. إليك بعض النصائح حول كيفية اعتماد قصة الكاريه وفق شكل وجهك:

الوجه الدائري:

إذا كنت من صاحبات الوجه الدائري؛ فمن الأفضل أن تختاري قصة الكاريه الطويل أو الكاريه غير المتساوي الطول "Asymmetrical Bob"؛ وذلك لإطالة وجهك ومنحه توازناً.

تجنبي أيضاً قصات الكاريه التي تنتهي عند الذقن؛ لأنها قد تزيد من استدارة الوجه.

أضيفي غرة جانبية؛ فهي تساعد على تنحيف الوجه بصرياً.

الوجه الطويل:

أما إذا كنت من صاحبات الوجه الطويل؛ فمن الأفضل أن تختاري قصة الكاريه متوسطة الطول مع طبقات ناعمة أو غرة أمامية، حيث يساعد ذلك في تقليل طول الوجه الزائد وإضفاء توازن على الملامح.

يمكنك أيضاً اعتماد قصة الكاريه مع تموجات خفيفة "Wavy Bob" لإضافة امتلاء إلى جوانب الوجه.

الوجه المربع:

وإذا كنت من صاحبات الوجه المربع؛ يُفضَّل أن تختاري قصة الكاريه الطويل أو متوسط الطول مع أطراف غير حادة وناعمة لتخفيف حدة زوايا وجهك.

يمكنك أيضاً اعتماد تموجات خفيفة أو غرة جانبية طويلة لتليين ملامحك.

الوجه البيضاوي:

إذا كنت من صاحبات الوجه البيضاوي؛ فأنت محظوظة جداً، كونه من أشكال الوجوه الأكثر توازناً؛ لذا يمكنك اعتماد أي نوع من الكاريه، سواء كان قصيراً، أو متوسطاً، أو طويلاً.

كذلك، تناسبك قصة الكاريه القصيرة والمستقيمة؛ لأنها تبرز ملامح وجهك بطريقة أنيقة وعصرية.

الوجه على شكل قلب:

في حال كنت من صاحبات الوجه على شكل قلب؛ يُفضَّل أن تعتمدي قصة الكاريه الطويل مع طبقات ناعمة أو غرة جانبية للموازنة بين الجبهة العريضة والذقن الرفيع.

يمكنك أيضاً إضافة تموجات خفيفة عند الأطراف لمنح الامتلاء لنهاية الوجه.

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قصات كاريه ربيع وصيف 2025 بأسلوب النجمات

قصة الكاريه متوسطة الطول بأطراف متساوية بأسلوب ريتا حرب

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فاجأت الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب متابعيها مؤخراً بتحولها من الشعر الطويل الذي لطالما طبع إطلالاتها منذ شهرتها وحتى اليوم، إلى الشعر القصير، حيث تألقت بقصة الكاريه متوسطة الطول بأطراف متساوية، ونسَّقتها من تسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق النصفي ومكياج زهري قوي؛ ما منحها مظهراً جذاباً أكثر حيوية وشباباً.

قصة الكارية متفاوتة الطول بأسلوب صبا مبارك

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تُعرف الممثلة صبا مبارك بتنوع إطلالاتها الجمالية ومواكبتها أجدد الصيحات، ولا سيما الجريئة منها. وفي الآونة الأخيرة تحولت إلى قصة الكاريه المتفاوتة الطول، مع الجانب الطويل من جهة والجانب القصير من جهة أخرى. وهي قصة عصرية مميزة وجريئة، ويمكنك تنسيقها مع تسريحات شعر متعددة، ولا سيما تسريحة الشعر الستريت بالفرق النصفي المزينة بمشابك الشعر الفخمة.

قصة الكاريه المدرجة على غرار ديما قندلفت

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من جهتها، تألقت الممثلة ديما قندلفت في أحدث إطلالاتها بقصة الكاريه ذات الطبقات المدرجة بطول متساوٍ، ونسَّقت معها تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي المنسدل؛ فبدت بإطلالة ربيعية حيوية جداً تنساب أوقات النهار.

قصة الكاريه متوسطة الطول مع الغرة القصيرة من وحي سينتيا صاموئيل

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الممثلة سينتيا صاموئيل هي أيضاً تحولت منذ فترة إلى قصة الشعر الكاريه، وفي أحدث إطلالاتها تألقت بتسريحة الشعر الكاريه متوسطة الطول مع الغرة القصيرة بالفرق النصفي، ونسَّقتها مع الشعر المنسدل بتموجات ناعمة، ومكياج نيود خفيف أبرز ملامحها بأسلوب طبيعي.

قصة الكاريه القصير بطبقات حادة بأسلوب بلقيس فتحي

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من المعروف أن الفنانة بلقيس فتحي اتجهت خلال عام 2024 إلى قصة الشعر الكاريه، بعدما عُرفت لسنوات طويلة بشعرها الطويل. وفي أحدث إطلالاتها، تألقت بقصة الكاريه القصير بطبقات حادة، التي نسَّقتها مع تسريحة الشعر المنسدل بتموجات عريضة مع الفرق الجانبي.