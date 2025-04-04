الامارات | «الثقافة والسياحة» تنظم الدورة الـ 17 من «فن أبوظبي» في نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة الـ17 من معرض «فن أبوظبي»، من 19 إلى 23 نوفمبر المقبل في منارة السعديات.

وأعلن «فن أبوظبي» عن استقباله طلبات المعارض الراغبة في المشاركة بنسخته الـ17 للعام الجاري، وسيتم غلق باب تلقي الطلبات في 30 أبريل 2025.

كما أعلن عن اختيار الفنانة الإماراتية شيخة المزروع، للعمل على الحملة البصرية في نسخة العام الجاري وعرض أعمالها، بما يبرز دورها المؤثر في الساحة الفنية الإماراتية.

وقالت مديرة معرض فن أبوظبي ديالا نسيبة، إن شيخة شاركت في دورة عام 2017 من فن أبوظبي ضمن البرنامج السنوي «آفاق الفنانين الناشئين»، مرحبة بأعمالها في دورة هذا العام لمعرفة مدى تطور مسيرتها الفنية، خصوصاً أنها واحدة من أنجح الفنانات الإماراتيات من جيل الشباب.

وتستمد شيخة المزروع إلهامها في ممارساتها وأعمالها الفنية من الفن التجريدي البسيط والفن المفاهيمي، وتمزج أعمالها بين المواد المنتجة بكميات كبيرة، مثل النفايات الإلكترونية ومواد البناء، مع الألوان والأشكال، مكونة منحوتات تجريدية هندسية تتناول مفاهيم مختلفة مثل الفضاء والتوتر والمادية.

وقالت شيخة المزروع إن الفن لا يقوم على صناعة الأشياء، وإنما على إثارة التفكير، فهي لغة لا تحتاج إلى حدود، مشيرة إلى أن تحويل المواد إلى أعمال فنية هو مجرد وسيلة للتساؤل عما نعتقد أننا نعرفه.