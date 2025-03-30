الامارات | «زيلدا».. عرض الفيلم المقتبس من اللعبة في 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُدِّد 26 مارس 2027 موعداً لبدء دور السينما في مختلف أنحاء العالم عرض الفيلم القائم على شخصيات بشرية، والمبني على عالم لعبة الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا» من «نينتندو».

وأعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة عبر تطبيقها الجديد «نينتندو توداي» الذي أطلقته الخميس الماضي، تاريخ طرح الفيلم.

وأشار مقطع فيديو إلى تاريخ إصدار الفيلم، وهو أول عمل سينمائي مقتبس من سلسلة الألعاب التي أنشأها عام 1986 شيغيرو مياموتو، مبتكر شخصية «ماريو» المشهورة.

وتتمحور لعبة «ذي ليجند أوف زيلدا» حول قصة الجني الصغير لينك الذي يحمل سيفاً، والأميرة زيلدا في عالم خيالي يسيطر عليه الوحوش.

وتحظى السلسلة بشعبية كبيرة، وبيع من اللعبة أكثر من 140 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.