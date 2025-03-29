الامارات | عيد الفطر 2025: العالم يترقب.. ماليزيا وأستراليا تعلنان موعده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 مارس 2025

أعلنت ماليزيا رسميًا أن يوم الاثنين، 31 مارس، هو أول أيام عيد الفطر.

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن يوم بعد غد الاثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 مارس.



وأوضح المجلس في بيانه أن آخر يوم في رمضان سيكون الأحد 30 رمضان، نظراً لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في كبرى المدن الأسترالية مثل سيدني وبيرث، ما يجعل رؤيته مستحيلة شرعاً.

وبحسب التحريات الفلكية، سيولد هلال شوال في سيدني يوم السبت 29 مارس الساعة 9:57 مساءً (بتوقيت شرق أستراليا)، وفي بيرث الساعة 6:57 مساءً (بتوقيت غرب أستراليا)، أي بعد غروب الشمس في كلا المدينتين. وبالتالي، فإن اليوم التالي (الأحد) سيكون مكملاً لشهر رمضان، ويبدأ العيد يوم الاثنين.

كما غربت الشمس الآن في بروناي وعيد الفطر فيها سيكون يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة