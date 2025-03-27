مرض إيناس النجار بعد دخولها العناية المركزة.. حالتها تدهورت بسبب المسكنات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثارت الحالة الصحية للفنانة إيناس النجار قلقًا واسعًا في الوسط الفني، بعد دخولها في غيبوبة ناتجة عن تناول كميات كبيرة من المسكنات، وأكدت شقيقتها الفنانة سوار النجار، أن إيناس تعاني من ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، وعاد الحديث مجددًا عن مخاطر الاستخدام المفرط لهذه العقاقير الطبية، وفرط استخدام المسكنات، خاصة دون استشارة طبية، لأنها قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الكبد والكلى والجهاز الهضمي، بل وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي والدخول في غيبوبة كما حدث مع الفنانة إيناس، فما هي الأضرار المحتملة التي قد تصيب الجسم جراء الإفراط في تناولها؟

خطورة الإفراط في تناول المسكنات

أكد الدكتور إسلام رشاد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تناول المسكنات بجرعات زائدة ودون استشارة طبية يمثل خطرا كبيرا على الصحة، مشيرا إلى أن بعض الحالات قد تصل إلى الغيبوبة أو حتى الوفاة في بعض الأحيان، وأوضح أن الفنانة إيناس النجار ليست الحالة الأولى التي تتعرض لمضاعفات خطيرة بسبب الاستخدام المفرط لهذه الأدوية، بل هناك العديد من المرضى الذين يعانون يومياً من آثار جانبية قد تكون قاتلة.

وحذر رشاد من أن الاستخدام العشوائي للمسكنات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، خاصة إذا تم تناولها بجرعات عالية أو لفترات طويلة، وأوضح أن بعض المرضى يلجأون إلى المسكنات دون استشارة طبية عند الشعور بأي ألم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة والتهابات القولون، بالإضافة إلى زيادة خطر النزيف الداخلي.

وأشار إلى أن بعض المسكنات تحتوي على مواد تؤثر بشكل مباشر على الكلى، حيث يؤدي الاستخدام المتكرر إلى إجهاد الكلى وتلف أنسجتها، ما قد يتطور إلى فشل كلوي مزمن، وأكد أن الكبد أيضا من أكثر الأعضاء تضررا من هذه الأدوية، لأن معظم أنواع المسكنات يتم استقلابها عبر الكبد، مما يزيد من خطر ارتفاع إنزيماته وتلف خلاياه.

أعراض التسمم بالمسكنات

أوضح رشاد أن هناك علامات قد تشير إلى حدوث تسمم دوائي بسبب الإفراط في تناول المسكنات، ومن أهمها:

الشعور بالغثيان والقيء المستمر.

آلام حادة في المعدة.

اصفرار الجلد والعينين بسبب تأثر الكبد.

الدوخة والتشوش الذهني.

اضطرابات في معدل ضربات القلب.

فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

وأشار إلى أن بعض الحالات قد تتطور إلى الغيبوبة، مثلما حدث مع الفنانة إيناس النجار، نتيجة التأثيرات السامة التي لحقت بالكبد، مما تسبب في اختلال وعيها ونقلها إلى العناية المركزة.

أنواع المسكنات وتأثيراتها

وأوضح رشاد أن هناك أنواعا مختلفة من المسكنات، لكل منها تأثيرات جانبية تختلف حسب طبيعة المادة الفعالة الموجودة بها، ومن أشهرها:

المسكنات غير الستيرويدية المضادة للالتهاب (NSAIDs):

تشمل الأدوية مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.

قد تؤدي إلى قرحة المعدة ونزيف الجهاز الهضمي.

ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب عند استخدامها بشكل مفرط.

الباراسيتامول (Paracetamol):

يعد من المسكنات الآمنة نسبياً عند استخدامه بجرعات محددة.

الجرعات الزائدة منه قد تسبب تسمماً كبدياً خطيراً.

المسكنات الأفيونية:

تشمل أدوية مثل المورفين والكودايين.

تسبب الإدمان عند استخدامها لفترات طويلة.

الجرعات الزائدة منها قد تؤدي إلى توقف التنفس والوفاة.

الوقاية من أضرار المسكنات

أكد رشاد أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها لتقليل مخاطر المسكنات، ومنها: