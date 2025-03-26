في يوم ميلادها.. صيحات مكياج وتسريحات شعر على طريقة كيرا نايتلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 08:51 صباحاً - لطالما كانت النجمة كيرا نايتلي Keira Knightley مصدر إلهام للنساء عاشقات الجمال بأسلوبها الأنيق والراقي، الذي يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية الناعمة. فمن إطلالاتها على السجادة الحمراء إلى مكياجها البسيط وتسريحات شعرها الأنثوية، تبرز كيرا نايتلي كرمز للجمال الطبيعي الذي يخطف الأنظار دون تكلف. ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 26 مارس من كل عام، نستعرض لكِ أبرز صيحات المكياج تسريحات الشعر المستوحاة من كيرا نايتلي، والتي يمكنكِ اعتمادها بأسلوب عصري يمنحكِ لمسةً من سحر هوليوود الهادئ والجاذب.

مكياج سموكي براق مع تسريحة الكعكة المنخفضة

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في واحدةٍ من أجمل إطلالاتها، وتحديداً في حفل European Gala، تألقت كيرا نايتلي بمكياج سموكي ناعم بلمسات براقة، حيث ارتكز على ظلال العيون السموكي البراقة فوق جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى خارج العين اللوزية، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة الناعم والموحد المناسب على لون بشرتها البيضاء، مع القليل من البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه باللون الاحمر المات، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة فوق الأذنين.

مكياج ترابي خفيف مع تسريحة الشعر المالس

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تفضل كيرا نايتلي الألوان الترابية في أساليب مكياجها، وقد تألقت في إحدى إطلالاتها بمكياج ترابي خفيف طبقت من خلاله ظلال العيون الترابية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وطبيعية بلونها الأبيض مع أحمر الشفاه النيود الخفيف، وأكملت إطلالاتها بتسريحة الشعر المالس وقصة الكاريه والفرق الوسطي للغرة.

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مكياج سموكي مع تسريحة الشعر المموج

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وتليق صيحة المكياج السموكي البارز على عينين كيرا نايتلي اللوزيتين، حيث تألقت بها في إحدى إطلالاتها من خلال تطبيق الظلال السموكي القوية فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود والأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت مكياج البشرة الناعم والخفيف مع القليل من البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بالغلوس الوردي، أما تسريحة شعرها فاختارتها بالشعر المموج الكاريه مع الفرق الوسطي للغرة.

صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر مع تسريحة الشعر الويفي

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وفي إحدى إطلالاتها الناعمة، تألقت كيرا نايتلي بمكياج كلاسيكي ارتكز على مكياج العيون الباهتة بألوان ترابية خفيفة مع مكياج البشرة الموحد والناعم وصيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كما اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الاكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج ترابي سموكي دافئ مع تسريحة الشعر الطبيعي

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تعشق النجمة كيرا نايتلي المكياج الترابي السموكي في أساليبها الجمالية، وقد تألقت في إحدى إطلالاتها بمكياج ترابي سموكي ارتكز على ظلال العيون الترابية القوية فوق جفن العين العلوي، وقد أدمجتها مع الظلال السموكي الدافئة عند الطرف الخارجي للجفن العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة الموحد والناعم مع أحمر الشفاه النيود الخفيف، كما اختارت تسريحة شعر طبيعية منسدلة على الاكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.