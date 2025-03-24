فوائد زيت اللوز الحلو لتقوية وكثافة الرموش.. نصائح بسيطة للعناية بمظهرك

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب الكثير من النساء في الحصول على رموش طويلة وكثيفة تمنح أعينهن مظهرًا جذابًا دون الحاجة لاستخدام الماسكرا الكيميائية يوميًا، التي قد تسبب أضرارًا بالغة على المدى الطويل، وفي ظل التوجه نحو المنتجات الطبيعية والآمنة، بدأ زيت اللوز الحلو يلفت الأنظار بفضل فوائده المذهلة في العناية بالرموش، فهو لا يعمل فقط على تقويتها بل يساعد أيضًا في نموها طبيعيًا دون أي آثار جانبية

فوائد زيت اللوز الحلو في تقوية الرموش

على الرغم من أن الماسكرا تمنح الرموش مظهرًا جذابًا بشكل فوري، إلا أن استخدامها المستمر قد يسبب تلفها وتقصفها، إذ قالت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري العناية بالبشرة لـ«الوطن»، إنّ الماسكرا الكيميائية تحتوي على مركبات قد تؤدي إلى جفاف الرموش، ما يجعلها ضعيفة ومعرضة للتساقط، وهنا يأتي دور زيت اللوز الحلو، الذي يعمل على:

ترطيب وتغذية الرموش، حيثُ يساعد زيت اللوز الحلو على ترطيب بصيلات الشعر ومنح الرموش مظهرًا صحيًا ولامعًا.

تحفيز نمو الرموش، فبفضل احتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية، يساعد هذا الزيت في تحفيز نمو الرموش بشكل طبيعي.

تقوية الرموش وحمايتها من التكسر، إذ يمنع تساقط الرموش ويجعلها أكثر كثافة وقوة.

طريقة استخدام زيت اللوز الحلو للرموش

وأوضحت «خفاجي» أنه للحصول على أقصى استفادة من زيت اللوز الحلو، يُنصح بتطبيقه بالطريقة الصحيحة وفق الخطوات التالية:

تنظيف الرموش جيدًا: يجب إزالة أي بقايا من مستحضرات التجميل باستخدام مزيل مكياج لطيف قبل وضع الزيت.

استخدام فرشاة نظيفة: يمكن استخدام فرشاة ماسكرا قديمة بعد تنظيفها، أو أعواد قطنية لوضع الزيت على الرموش.

التطبيق بلطف: يُوضع الزيت على الرموش من الجذور حتى الأطراف بحركة خفيفة دون الإفراط في الكمية.

الانتظام في الاستخدام: للحصول على نتائج فعالة، يجب تطبيق الزيت يوميًا قبل النوم وتركه حتى الصباح.

مخاطر الماسكرا الكيميائية وتأثيرها على صحة الرموش

وأشارت استشاري العناية بالبشرة، إلى أنه على الرغم من استخدام الماسكرا يوميًا من قبل الكثير من النساء، إلا أن لها بعض المخاطر التي قد تؤثر على صحة الرموش والعينين، ومنها:

جفاف الرموش: بعض أنواع الماسكرا تحتوي على مواد كيميائية قوية تؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية من الرموش، ما يجعلها هشة وضعيفة.

التسبب في تساقط الرموش: الاستخدام المتكرر وإزالة الماسكرا بشكل عنيف قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الرموش بمرور الوقت.

تهيج العينين: بعض المنتجات تحتوي على مركبات تسبب حساسية وتهيجًا للعين، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة.

واستخدام زيت اللوز الحلو يمكن أن يكون بديلا آمنا وفعالا للماسكرا الكيميائية، بالإضافة إلى أن وضع الزيت يوميًا على الرموش والحواجب، يساعد في تكثيفهما ويمنحهما مظهرًا صحيًا أكثر، ومن الأفضل استخدام زيت اللوز في المساء وتركه حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.

ويحذر أطباء الجلدية من استخدام أي زيوت غير نقية أو غير مضمونة المصدر، مؤكدين ضرورة اختيار زيوت طبيعية 100% لتجنب أي آثار جانبية مثل التهيج أو الحساسية.

عادات خاطئة تضر بصحة الرموش

وهناك بعض العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على صحة الرموش، ومنها:

عدم إزالة الماسكرا قبل النوم: يؤدي ترك الماسكرا على الرموش لفترات طويلة إلى جفافها وتكسرها.

الإفراط في استخدام أدوات تجعيد الرموش: قد تسبب أدوات تجعيد الرموش تلف الشعيرات الرقيقة وتقصفها.

استخدام مستحضرات تجميل رديئة الجودة: بعض المنتجات التجارية قد تحتوي على مواد ضارة تسبب تساقط الرموش.

كيف يمكن الحفاظ على صحة الرموش بشكل طبيعي؟