الامارات | متخصصون: الشباب سواعد التقدم والابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجمع المشاركون في الجلسة الرابعة لمنتدى الفجيرة الرمضاني، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية خلال الشهر الفضيل في نسخته الـ10، على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تنمية وازدهار الوطن، ونشر الوعي الإيجابي لتطور المجتمع، فضلاً عن أهمية دور الشباب في تحمل المسؤولية التامة في تعزيز أمن واستقرار الوطن.

واستضاف الجلسة التي عُقدت أخيراً بعنوان «مسؤولية الشباب في تنمية الوطن»، عبيد سعيد أحمد العبدولي بمجلسه في منطقة القريّة بالفجيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الدكتور الخبير خالد الظنحاني، ومشاركة الدكتور محمد راشد الحفيتي، والدكتور سعيد محمد الحساني، وأدارها المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور حمد البقيشي.

وقال الظنحاني: إن «فئة الشباب تلعب دوراً حيوياً في بناء المجتمعات ونهضتها، كسواعد دافعة للتقدم والابتكار مسلحة بالعلم والمعرفة، كما يسهم الشباب في التنمية من خلال العمل الجاد والمثابرة».

بينما أكّد الدكتور محمد الحفيتي أن الهوية الوطنية تؤدي دوراً أساسياً في بناء الشخصية للشباب، وتشكيل مستقبلهم، إذ تمنحهم القيم والمبادئ التي يمكنهم الاعتماد عليها في مختلف جوانب الحياة، ما يفرض أهمية تعزيز الهوية الوطنية في وجدان الشباب للمضي قدماً في المحافظة على المكتسبات الوطنية، ورسم ملامح المستقبل، والاستفادة من الفرص التي تقدمها قيادة الدولة للشباب خصوصاً في جهة المشاركة بصنع القرار.

من جهته، شدد الدكتور سعيد الحساني على أهمية دور الآباء في تربية الأبناء وغرس القيم الإماراتية والأخلاق الحميدة في نفوسهم، متناولاً الطرق الكفيلة بتحصين الشباب من الأفكار الهدامة والفكر المنحرف، وكيفية حمايتهم من آفة الإدمان والمخدرات وتوعيتهم بمخاطرها.

وأشار إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، مثل الأندية والجمعيات في تفعيل الدور البنّاء لفئة الشباب، واستثمار طاقاتهم الإبداعية في تحقيق مستقبل متميّز، وتوفير البيئة المناسبة لتنشئة الأجيال المقبلة، ليكونوا دعامة أساسية للوطن.