11 فاكهة تحمي من الأمراض وغنية بفيتامين سي.. تناولها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على فيتامين سي، المعروف أيضًا بحمض الأسكوربيك، من الأمور التي يسعى لها العديد، إذ يساعد على تقوية المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، كما أنه مضادت قوي للأكسدة، يحارب الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة، علاوة على تحفيز إنتاج الكولاجين، وتعزيز صحة الجلد والأوعية الدموية والغضاريف، ما يساعد في التئام الجروح.

ويمكن الحصول على فيتامين سي من خلال تناول الأطعمة، بالإضافة إلى المكملات الغذائية، وبما أن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين سي بشكل طبيعي، من المهم تضمينه في النظام الغذائي.

11 فاكهة غنية بفيتامين سي

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية، لذا نستعرض 11 فاكهة يمكن الحصول منها على فيتامين سي، وفقًا لما ذكره الموقع الطبي «webmd»، وأكده الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

الحمضيات

البرتقال

الليمون

الجريب فروت

اليوسفي

الفواكه الاستوائية

الجوافة: تعتبر الجوافة من أغنى الفواكه الغنية بفيتامين سي، فهي تحتوي على كمية أكبر من البرتقال.

الكيوي

المانجو

البابايا

الأناناس

فواكه الأخرى

الفراولة

الشمام

البطيخ

فوائد فيتامين سي

يقوي جهاز المناعة.

يحمي الخلايا من التلف.

يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري لصحة الجلد والأوعية الدموية.

يحسن امتصاص الحديد.