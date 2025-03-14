الامارات | «الصحفيين الإماراتية» تطلق برامج تدريبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع «مؤسسة تعليم جروب» و«سهيل للحلول الذكية»، لتقديم برامج تدريبية متخصصة في تعليم اللغات وعالم الريبوتات والبرامج الهندسية وإقامة النشاطات الترفيهية التعليمية للطلاب، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم البرامج التدريبية ضمن المركز التدريبي التابع للجمعية في دبي، ما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تعزز الابتكار والإبداع، وتجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية الحديثة.

وقّع الاتفاقية رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، ومدير عام سهيل للحلول الذكية، محمد سالم آل علي، والمدير العام لـ«مؤسسة تعليم جروب»، أمجد سعادة.