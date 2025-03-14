تحذير طبي من الدكتور بيرج.. زيوت البذور ضمن أخطر الأطعمة على صحة الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدّر تحذير طبي عن زيوت البذور، التي وصفها البعض بأنها ضمن أخطر الأطعمة على صحة الكبد، تساؤلات العديد من الأشخاص، تحديدًا بعدما خرج الطبيب الشهير «الدكتور إيريك بيرج» في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، يحذر منها، مؤكدًا أن عند تكريرها وتصنيعها تتعرض لعدة عمليات تجعلها غنية بمواد سامة ومؤكسدة تؤدي إلى صدأ الكبد، واحتوائه على السموم، التي تحتاج لسنوات لطردها.

زيوت البذور تسبب التهابا وتضر الكبد

وأكد الدكتور إيريك بيرج، أن زيوت البذور تسبب التهابا يتحول لندبات وتليف الكبد، كما تتعلق في الأنسجة، بسبب تعرضها للحرارة العالية والحفظ في الثلاجة، إذ تكون من أخطر الأطعمة التامة على الكبد، والصحة العامة.

ونصح إيريك بيرج، باستبدالها بزيت الزيتون وجوز الهند.

ما هي زيوت البذور ومشاكلها؟

زيوت البذور، تُعرف بزيوت البذور الصناعية، تشتق من البذور، ويتم تكريرها غالبًا باستخدام طرق صناعية تشمل المذيبات والحرارة العالية وكميات كبيرة من الضغط الميكانيكي، أمثال زيت بذور اللفت، زيت الذرة، زيت بذرة القطن، بذور العنب، الفول السوداني، وزيت الصويا ونخالة الأرز، وغيرها، وتستخدم عادًة في زيوت الطهي الشائعة، أو عند تناول أطعمةً مُعبأة مسبقًا، أو الأطعمة الموجودة في المطاعم، فمن المُرجح أنك تتناولها يوميًا.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو لبرنامج الأغذية العالم، جميع هذه الزيوت غنية أيضًا بحمض اللينوليك، وهو حمض دهني متعدد غير مشبع من أوميجا 6 الضروري ولكن بكميات صغيرة للغاية، إلا أنها تُسهم في حدوث التهاب عام ومشاكل صحية أخرى عند تناولها بكميات زائدة.

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يرتبط زيادة استهلاك الزيوت بارتفاع معدلات السمنة وأمراض الكبد، القلب والسرطان والسكري وغيرها من المشاكل الصحية الحديثة.