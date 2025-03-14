علاج الكحة المستمرة بطرق طبية وطبيعية.. استشر الطبيب في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الكحة المستمرة، والتي قد تكون نتيجة عوامل صحية عدة مثل الالتهابات التنفسية، والحساسية، أو حتى ارتجاع المريء، وتعد هذه المشكلة مصدر إزعاج يومي، وقد تُؤثر على جودة النوم والأداء اليومي، لذا يبحث الكثيرون عن حلولٍ طبية وطبيعية فعالة تساعد في التخفيف من الأعراض، وتحسن وظائف الجهاز التنفسي دون آثار جانبية خطيرة.

وتعد الكحة من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، حيث تصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وتتراوح شدتها بين السعال العارض الذي يختفي سريعًا والسعال المزمن الذي قد يشير إلى حالة مرضية تحتاج إلى متابعة طبية، وقد يكون السبب عدوى تنفسية، حساسية، أو حتى ارتجاع المريء، ما يجعل التشخيص السليم ضروريًا لاختيار العلاج المناسب.

علاج الكحة المستمرة بطرق طبية وطبيعية

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الصحة المصرية أهمية التعامل الصحيح مع الكحة المستمرة، محذرة من إهمالها دون استشارة طبية، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى قد تدل على مشكلات صحية أكثر خطورة.

وتختلف طرق العلاج بين الحلول الطبية التي تعتمد على الأدوية الموسعة للشعب الهوائية والمثبطات، وبين الوصفات الطبيعية مثل العسل والمشروبات العشبية التي تساعد في التخفيف من الأعراض، ولضمان التعامل الصحيح مع الكحة، أصدرت وزارة الصحة المصرية توجيهات مهمة توضح أسباب السعال المزمن وطرق علاجه والوقاية منه.

أسباب الكحة المستمرة وعوامل الخطر

أوضحت الوزارة أن هناك عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى استمرار الكحة، من أبرزها:

العدوى الفيروسية أو البكتيرية، مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.

الربو والحساسية، اللذان يسببان تهيجًا مستمرًا في الجهاز التنفسي.

ارتجاع المريء، الذي يؤدي إلى تحفيز السعال نتيجة ارتداد الأحماض إلى الحلق.

التعرض للملوثات، كالتدخين والأتربة والمواد الكيميائية التي تزيد من حدة الأعراض.

طرق العلاج الطبية الموصى بها

أوصت وزارة الصحة باستخدام بعض العلاجات الطبية وفقًا لحالة المريض، ومن بين هذه العلاجات:

مضادات الحساسية، للتخفيف من التهابات الجهاز التنفسي.

الموسعات القصبية، التي تساعد على تحسين التنفس وتقليل السعال.

مثبطات السعال، في الحالات التي يكون فيها السعال شديدًا وغير منتج.

العلاجات الستيرويدية، للحالات التي تعاني من التهابات مزمنة في الرئتين.

العلاجات الطبيعية والنصائح المنزلية

بالإضافة إلى الأدوية، أشارت الوزارة إلى أن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد في تهدئة الكحة المستمرة، ومنها:

تناول العسل والليمون، لتهدئة الحلق وتخفيف التهيج.

استنشاق البخار مع الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع أو الأوكالبتوس لتوسيع الشعب الهوائية.

شرب المشروبات الدافئة، مثل الزنجبيل والشاي العشبي لتهدئة الجهاز التنفسي.

الغرغرة بالماء والملح، لتقليل التهابات الحلق والتخلص من البكتيريا.

ومن جانبها، أكد الدكتور محمد عبدالله، استشاري أمراض الصدر، لـ«الوطن»، أنّ الكحة المستمرة قد تكون علامة على مشكلة صحية أكبر، مثل التهابات الجهاز التنفسي المزمنة أو ارتجاع المريء، مشيرًا إلى أن تجاهل السعال لفترات طويلة دون علاج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

ونوّه بضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أسابيع، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل صعوبة التنفس أو نزول دم مع البلغم، كما أوصى باتباع الإرشادات الطبية واستخدام العلاجات المناسبة لكي تساعد في التخفيف من الكحة المستمرة وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

وشدد على ضرورة اللجوء إلى الطبيب في حال استمرار الأعراض لفترات طويلة لضمان التشخيص الصحيح وتجنب المضاعفات المحتملة.