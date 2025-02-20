الامارات | اعتزال "أم كرش" اليابانية .. أكلت 100 برغر في جلسة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت مؤثرة يابانية مشهورة في مجال الأكل إنها ستتوقف عن المنافسة على الأكل لأسباب صحية وعمرية.

ونشرت يوكا كينوشيتا خبر اعتزالها عبر الإنترنت في أوائل فبراير، بعد أشهر فقط من عودتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام سبعة أشهر، أمضتها محصورة في المنزل تعاني من اضطراب عاطفي ثنائي القطب.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن كينوشيتا إعلانها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية حيث لديها 5.2 مليون متابع: "سأبلغ الأربعين من عمري في الرابع من فبراير وسيكون من الصعب حقًا بالنسبة لي الاستمرار في العمل كشخص يأكل كثيرًا" وأضافت "أنا مرهقة للغاية. تدهورت صحتي على مر السنين. ليست مشكلة أن أتناول الطعام مثل الشخص العادي، لكنني سأشعر بالتعب حتى عندما لا أكون ممتلئة. لذلك أخشى ألا أتمكن من تناول الطعام كما كان من قبل".

وبدأت مسيرتها المهنية كحاملة للقب "أم بطن كبير " أو "أم كرش" في عام 2009 في برنامج الواقع الياباني The Battle of Big Eater، والذي لم تفز به ولكنها جذبت الانتباه بسبب التباين بين استهلاكها الهائل للطعام وقوامها النحيف وابتسامتها اللطيفة.

وبدأت كينوشيتا قناتها الخاصة على الإنترنت في عام 2014، حيث شاركت مغامراتها في تناول الطعام بشراهة على الفيديو.

ومن إنجازاتها تناول 600 دجاجة مقلية، أو 100 برجر، أو 5 كجم من شرائح اللحم، أو 5 كجم من طبق الرامين في جلسة واحدة. وفي أحد مقاطع الفيديو، حشوت نفسها بطبق يبيمباب، وهو طبق أرز كوري، مخلوط بـ 50 بيضة بالإضافة إلى 6 كجم من حساء ميسو.

ويبلغ طول كينوشيتا 158 سم وظل وزنها 47 كجم لفترة طويلة على الرغم من أنه قُدِّر أنها استهلكت ما بين 5000 إلى 20000 سعر حراري في الوجبة أثناء تناول الطعام بشراهة.