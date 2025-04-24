غولدن غلوب تُعلن موعد حفل 2026 .. و نيكي غليسر تُقدمه للمرة الثانية

إقامة حفل غولدن غلوب يناير المُقبل وعودة نيكي غليسر لتقديمه

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حفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 10:24 مساءً - أعلنت إدارة حفل جوائز الـعن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الـ، وأيضًا الإعلان عن مُقدمة الحفل الذي ينتظره كل عشاق الترفيه حول العالم.ومن خلال الحساب الخاص لحفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب على "إنستغرام" تم نشر صورة لإعلان موعد إقامة الحفل والذي سيكون يوم 11 من يناير عام 2026.كما أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب عن إختيار مُقدمة الحفل وهي النجمة الكوميدية نيكي غليسر، ويعد تقديمها للحفل هو المرة الثانية على التوالي حيث كانت قد قدمت حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025.يُذكر أن في يناير الماضي شهدت هوليوود ليلة ساحرة وذلك خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 82، حيث تألق النجوم على السجادة الحمراء بإطلالات مبهرة وأجواء مشحونة بالحماس والترقب؛ حيث تجمع نجوم السينما والتلفزيون من مختلف أنحاء العالم لتكريم أفضل ما أنتجته السينما والتلفزيون خلال عام 2024.وكانت "الخليج 365" متواجدة في الكواليس وعلى السجادة الحمراء لتنقل أحداث حفل غولدن غلوب 2025، أول حفل توزيع جوائز رئيسي لموسم الجوائز، حيث تجمع نجوم الصف الأول في عالم السينما والدراما للاحتفال بإنجازاتهم الفنية.والمنافسة كانت قوية جداً خلال الحفل بين العروض السينمائية والتلفزيونية الأضخم خلال عام 2024، وتنافس نجوم العالم بأعمالهم المختلفة في 27 فئة، وعاش الحضور أجواء حماسية تزاوجت بين البساطة والترف. فيما تصاعدت التوقعات حول الأسماء التي قد تصعد إلى المنصة.ولم يُخيب الحفل التوقعات، إذ حصد فيلم The Brutalist جوائز مهمة، أبرزها: أفضل فيلم دراما، أفضل إخراج، أفضل ممثلالفيلم الدرامي نجح في أسر قلوب الجمهور والنقاد على حد سواء، مما يجعله مرشحاً بقوة لحصد المزيد من الجوائز في حفل الأوسكار المرتقب.يمكنكم قراءة:وفي فئة الدراما التلفزيونية، تمكن مسلسل Shōgun من تحقيق نجاح ملحوظ، مظهراً قوة الإنتاج والكتابة في تقديم قصص ملهمة من ثقافات شرق آسيا.أما مفاجأة الحفل فكانت فيلم إيميليا بيريز، الذي برع في فئة الأفلام الأجنبية والغنائية، حيث تألقت النجمة زوي سالدانا إلى جانب فريق العمل في حصد الجوائز الكبرى، ما يرسخ مكانة الفيلم كواحد من أبرز إنجازات العام.

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