بعد مشاركتها بالإخراج في مهرجان كان.. come swim فيلم قصير أخرجته كريستين ستيوارت

تفاصيل فيلم The Chronology of Water

التجربة الأولى لـ كريستين ستيوارت في الإخراج من خلال فيلم قصير

إدارة مهرجان تكشف عن بوستر الدورة الـ78 من المهرجان

View this post on Instagram A post shared by Festival de Cannes (@festivaldecannes)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 10:24 مساءً - أعلنت إدارةفي نسخته الـ 78، والمقرر إقامة فعالياته في الفترة من يوم 13 مايو حتى يوم 24 مايو المُقبل، عن عرض مجموعة جديدة من الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية، وعددها 16 فيلماً، وجاء من أبرزها فيلملنجمة هوليوود، والذي يعدّ أول فيلم روائي طويل من إخراجها.ويعد فيلم "The Chronology of Water" هو أول تجربة إخراجية لفيلم روائي طويل للنجمة كريستين ستيوارت Kristen Stewart، وتأتي أحداث الفيلم مقتبسة من مذكرات ليديا يوكنافيتش، ويُجسد دور البطولة في الفيلم الممثلة إيموجين بوتس، وتدور أحداث الفيلم من خلال استعراض رحلة امرأة تسعى لتحويل الصدمات في حياتها إلى فن؛ من خلال تجارب من الطفولة وحتى النضج.يمكنكم قراءة:ولم يكن فيلم "The Chronology of Water" هو التجربة الأولى لنجمة هوليوود كريستين سيتوارت في عالم الإخراج السينمائي، ولكنها قدمت من قبل تجربتها الأولى بعالم الإخراج السينمائي؛ من خلال الفيلم القصير Come Swim والذي تم عرضه عام 2017، والذي جاء من تأليفها أيضاً، وقدمت من خلاله صورة مزدوجة لحياة رجل خلال يومه ما بين الانطباعية والواقعية.يُذكر أن إدارة مهرجان كان السينمائي قد أعلنت عبر منشور على حساب المهرجان الرسمي بـ"إنستغرام" عن اختياره مُلصقاً (بوستر) مزدوجاً لأول مرة في تاريخه، وذلك احتفاءً بـ"أشهر عناق في تاريخ الفن السابع".وجاء البوستر بتصميم بسيط، وألوان هادئة، مليئة بالرومانسية، بينما تتوزع حروف "CANNES" بشكل متعرج على الصورة، وأرفق مهرجان كان السينمائي الدولي تعليقاً على بوستر النسخة الـ 78، جاء كالتالي: "لأن هذا العناق بلا شك الأشهر في الفن السابع، لا يفصل بين كائنين يحبان بعضهما البعض، اختار مهرجان كان السينمائي لأول مرة في تاريخه تقديم ملصق رسمي مزدوج. إنه تكريم لـ أنوك إيمي وجان لويس ترينتينان، أثناء دورانهما حول كاميرا كلود ليلوش في فيلم رجل وامرأة (Un homme et une femme)، الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».