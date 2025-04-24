محمد رمضان يشارك محمود الليثي في ديو قدّها.. فيديو

طرح "قدها" بعد أسبوع من إطلاق "بحب أغيظهم"

الغياب عن دراما رمضان والحضور بـ"مدفع رمضان"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 10:24 مساءً - أطلق الفنانأحدث أعماله الغنائية بعنوان "" التي يغنيها ديو بمشاركة المطرب الشعبي، وذلك على موقع يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تاج، وتوزيع إيهاب كوليبكس، وجاءت كلمات الأغنية وكأن رمضان يوجه تحذيرات شديدة اللهجة للأعداء والمنافسين والتقليل منهم.ويأتي طرح محمد رمضان أغنية "" مع محمود الليثي، عقب أقل من أسبوع فقط على طرح أغنية أخرى بعنوان "بحب أغيظهم" عبر منصاته الإلكترونية.يمكنكِ قراءة: محمد رمضان يتجاهل الانتقادات ويفاجئ الجمهور بلقب جديد.. فما القصة؟!وتقول كلمات أغنية قدها:إنتوا أكبر مني سناً.. بس أنا أكبر مقاماًطول عمري جاي في فعلاً.. وبتيجوا إنتوا في كلاماًمبتشغلش حقاً.. مديش حد اهتماماًحاطت على الكل حطاً.. دول مش باينين تماماًوقدها من يومي أنا قدها.. لو دول باباتها أنا جدهاوعشان أنا تمام.. كل الأخصام بتنام بدموع على خدهاوقدها من يومي أنا قدها.. يبنوها وأخش أنا أهدهالو فيكوا كبير هنشوفه كبير.. بس انتوا فـ عيني أقلهامحمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، ولكنه خاض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج ""، الذي تقمص خلال كل حلقة شخصية مختلفة من واقع المجتمع المصري، وتم تصوير حلقات البرنامج في مواقع متعددة داخل القاهرة والمحافظات المختلفة، كما تضمن البرنامج فقرات تفاعلية مع الجمهور، حيث يُقدم رمضان جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.تابعي المزيد: على الرغم من موقفه مع ياسمين صبري.. آراء إيجابية من النجوم في محمد رمضانوعلى المستوى السينمائي، ينتظرأحدث أفلامه بعنوان ""، الذي يقدمه رمضان بتوقيع المخرج محمد دياب، ومنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليسجل محمد رمضان عودته إلىبهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادياً خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.فيلم "" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج، وبطولة، ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».