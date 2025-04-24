محمد رمضان يشارك محمود الليثي في ديو قدّها.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 10:24 مساءً - أطلق الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قدّها" التي يغنيها ديو بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي، وذلك على موقع يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تاج، وتوزيع إيهاب كوليبكس، وجاءت كلمات الأغنية وكأن رمضان يوجه تحذيرات شديدة اللهجة للأعداء والمنافسين والتقليل منهم.
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وتقول كلمات أغنية قدها:
إنتوا أكبر مني سناً.. بس أنا أكبر مقاماً
طول عمري جاي في فعلاً.. وبتيجوا إنتوا في كلاماً
مبتشغلش حقاً.. مديش حد اهتماماً
حاطت على الكل حطاً.. دول مش باينين تماماً
وقدها من يومي أنا قدها.. لو دول باباتها أنا جدها
وعشان أنا تمام.. كل الأخصام بتنام بدموع على خدها
وقدها من يومي أنا قدها.. يبنوها وأخش أنا أهدها
لو فيكوا كبير هنشوفه كبير.. بس انتوا فـ عيني أقلها
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وعلى المستوى السينمائي، ينتظر محمد رمضان أحدث أفلامه بعنوان "أسد"، الذي يقدمه رمضان بتوقيع المخرج محمد دياب، ومنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادياً خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.
فيلم "أسد" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.
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طرح "قدها" بعد أسبوع من إطلاق "بحب أغيظهم"ويأتي طرح محمد رمضان أغنية "قدها" مع محمود الليثي، عقب أقل من أسبوع فقط على طرح أغنية أخرى بعنوان "بحب أغيظهم" عبر منصاته الإلكترونية.
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وتقول كلمات أغنية قدها:
إنتوا أكبر مني سناً.. بس أنا أكبر مقاماً
طول عمري جاي في فعلاً.. وبتيجوا إنتوا في كلاماً
مبتشغلش حقاً.. مديش حد اهتماماً
حاطت على الكل حطاً.. دول مش باينين تماماً
وقدها من يومي أنا قدها.. لو دول باباتها أنا جدها
وعشان أنا تمام.. كل الأخصام بتنام بدموع على خدها
وقدها من يومي أنا قدها.. يبنوها وأخش أنا أهدها
لو فيكوا كبير هنشوفه كبير.. بس انتوا فـ عيني أقلها
الغياب عن دراما رمضان والحضور بـ"مدفع رمضان"محمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، ولكنه خاض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج "مدفع رمضان"، الذي تقمص خلال كل حلقة شخصية مختلفة من واقع المجتمع المصري، وتم تصوير حلقات البرنامج في مواقع متعددة داخل القاهرة والمحافظات المختلفة، كما تضمن البرنامج فقرات تفاعلية مع الجمهور، حيث يُقدم رمضان جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.
https://www.instagram.com/p/DG2w9wGMZMr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DG2w9wGMZMr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DG2w9wGMZMr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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وعلى المستوى السينمائي، ينتظر محمد رمضان أحدث أفلامه بعنوان "أسد"، الذي يقدمه رمضان بتوقيع المخرج محمد دياب، ومنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادياً خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.
فيلم "أسد" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».