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وزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني موضوعات متعلقة بالشأن الأمني

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الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين.

وأفاد سموه أنه عقد مع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم الاجتماع الرابع للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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