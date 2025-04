أنجلينا جولي من أبرزهن .. نجمات هوليوود عملن بالإخراج السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 10:24 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، والمقرر إقامة فعالياته في الفترة من يوم 13 مايو حتى يوم 24 مايو المُقبل، عن عرض مجموعة جديدة من الأفلام المشاركة في فعاليات المهرجان، وجاء من أبرزها فيلم "The Chronology of Water" لنجمة هوليوود كريستين ستيوارت، والذي يعد أول فيلم روائي طويل من إخراجها.

ولم تكن النجمة كريستين ستيوارت هي النجمة الأولى من نجمات هوليوود اللواتي قدمن عدداً من الأفلام السينمائية من إخراجهن، ولكن هُناك العديد من الفنانات اللواتي أخرجن عدداً من الأفلام، ونستعرضهن لكم في التقرير التالي:

أنجلينا جولي

تعد النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie واحدة من أبرز الفنانات اللواتي أقدمن على تجربة الإخراج السينمائي، حيث قدمت 5 أفلام سينمائية من إخراجها على مدار 14 عاماً.

وفي عام 2011، تم عرض أول فيلم سينمائي من إخراج أنجلينا جولي، والذي جاء من تأليفها أيضاً، وهو فيلم " In the Land of Blood and Honey"، لتُستكمل رحلتها مع الإخراج عقب ذلك من خلال أفلام " Unbroken، By the Sea، First They Killed My Father" وكان آخر فيلم أخرجته عام 2024 وهو فيلم "Without Blood" والذي شاركت في كتابته.

جودي فوستر

كما تعد النجمة الأمريكية جودي فوستر Jodie Foster واحدة من أبرز الفنانات اللواتي عملن بمجال الإخراج ما بين السينما والدراما التلفزيونية، وجاءت تجربتها الأولى مع الإخراج السينمائي في عام 1991 من خلال فيلم "Little Man Tate" والذي شاركت في بطولته.

وعلى مدار 29 عاماً، خاضت النجمة جودي فوستر بتجربة الإخراج بعدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها " Home for the Holidays، The Beaver، Money Monster".

أوليفيا وايلد

كما خاضت النجمة الأمريكية أوليفيا وايلد Olivia Wilde تجربة الإخراج السينمائي على مدار ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2019، والذي قدمت خلاله أول فيلم من إخراجها، وهو فيلم "Booksmart".



وعقب ذلك في عامي 2020 و2022، أخرجت فيلمي "Wake Up، Don't Worry Darling" كما جاء فيلم "Wake Up" من تأليفها أيضاً.

سارا بولي

كما تعد الفنانة سارا بولي Sarah Polley واحدة من أبرز النجمات التي قدمت عدداً من الأفلام السينمائية من إخراجها، وجاءت تجربتها الأولى مع الإخراج عام 2006؛ من خلال فيلم "Away from Her" والذي كتبت السيناريو والحوار له عن قصة أليس مونرو.



وفي عام 2011، قدمت تجربتها الثانية بعالم الإخراج السينمائي من خلال فيلم "Take This Waltz"، والذي جاء من تأليفها أيضاً، وفي عام 2022 تم عرض آخر فيلم من إخراج سارا بولي؛ وهو فيلم "Women Talking".

