الفرق بين الزبادي اليوناني والعادي.. لماذا ينصح به أطباء التغذية ومدربو الجيم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزبادي اليوناني من أكثر العناصر التي ينصح بها أطباء التغذية ومدربو اللياقة البدنية، أثناء اتباع الحميات الغذائية الصحية والتمارين الرياضية، إذ يتميز بقوامه الكثيف وطعمه اللذيذ، فضلًا عن فوائده الصحية المتعددة التي تفوق الزبادي العادي

ويعد الزبادي اليوناني، وجبة سريعة وخفيفة الهضم، كما أنها مريحة للمعدة، وغنية ببروتين اللاكزين الذي يساعد على الشعور بالشبع.

فوائد الزبادي اليوناني

وكشفت مدربة اللياقة البدنية، شروق محمد لـ«الوطن»، أهمية تناول الزبادي اليوناني في النظام الغذائي الصحي، وخلال ممارسة التمارين الرياضية، التي جاءت على النحو التالي:

1- مصدر ممتاز للبروتين

- بناء العضلات:

البروتين هو اللبنة الأساسية لبناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العضلات.

- الشعور بالشبع:

يساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.

2- غني بالكالسيوم:

- صحة العظام:

الكالسيوم ضروري لصحة العظام والأسنان، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- تعزيز وظائف العضلات:

يساهم الكالسيوم في تعزيز وظائف العضلات بشكل صحيح.

3. يحتوي على بروبيوتيك

- صحة الجهاز الهضمي:

البروبيوتيك بكتيريا جيدة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك.

- تعزيز المناعة:

تسهم البروبيوتيك في تعزيز جهاز المناعة.

4. قليل اللاكتوز

الزبادي اليوناني خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، حيث يتم تصنيعه بطريقة تزيل معظم اللاكتوز.

5. التنوع في الاستخدام

- وجبات الإفطار:

يمكن إضافة الزبادي اليوناني إلى الفواكه والمكسرات والحبوب للحصول على وجبة إفطار صحية ومتكاملة.

- الوجبات الخفيفة:

يمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية.

- تنوع الوصفات:

يمكن استخدامه في العديد من الوصفات مثل الحلويات والصلصات.

الفرق بين القيمة الغذائية للزبادي اليوناني والزبادي العادي

بحسب الموقع الطبي، webmd، يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين تفوق الزبادي العادي، كما أن الزبادي اليوناني يحتوي كمية أقل من السكر والكربوهيدرات والدهون، بالمقارنة بالموجودة في الزبادي العادي.

العناصر الغذائية في 100 جرام من الزبادي اليوناني

السعرات الحرارية 112 سعرة حرارية

البروتين 4.12 جرام

الدهون الكلية 3 جرام

الكوليستيرول 12 مليجرام

الكربوهيدرات 18.8 جرام

السكر 17 جرام

الكالسيوم 118 مليجرام

الصوديوم 47 مليجرام

فيتامين ج 2 مليجرام

فيتامين أ 294 وحدة

فيتامين د 59 وحدة